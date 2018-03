Elevii ar putea să primească manualele cu întârziere pentru al şaselea an la rând. FOTO: Adevărul

Anul şcolar 2018-2019 ar putea veni cu o „premieră“ în ceea ce priveşte întârzierea manualelor. Acestea ar urma să fie livrate tardiv nu numai pentru şcolarii din clasa a VI-a (ale căror manuale trebuie schimbate pentru a fi puse în acord cu programa şcolară), cât şi pentru elevii din clasele I-II, întrucât contractele cu firmele care realizau aceste manuale au expirat, deci trebuie retipărite, potrivit ministrului Educaţiei, Valentin Popa.

„Nici Otopeni nu are atâta personal“

„Sunt convinsă că manualele vor întârzia şi anul şcolar următor. Pentru a realiza un manual din punct de vedere editorial ai nevoie de minimum trei oameni: un grafician, un redactor şi un tehnoredactor. Un grafician poate lucra una, maxim două ilustraţii pe zi (dacă avem de-a face cu o ilustraţie mai complexă, un grafician poate să lucreze numai pentru aceea două zile).

De asemenea, un redactor nu poate să elaboreze mai mult de 15 pagini pe zi (dacă ne raportăm la o zi de lucru de opt ore). Iar cel mai bun tehnoredactor, de exemplu la un manual de Matematică, poate lucra maximum şapte pagini pe zi. Or, un manual pentru clasa I, respectiv clasa a II-a, are în jur de 120 de pagini. Pe când cele de clasa a VI-a au aproximativ 180 de pagini.

Luând aceste aspecte în calcul, alături de faptul că sunt 251 de tituri de manuale pentru care Ministerul Educaţiei a lansat apelul, rezultă că Editura Didactică şi Pedagogică are nevoie de cel puţin 600 de oameni ca să termine de elaborat manualele la timp (în două luni şi jumătate). E absurd. Nici Otopeni nu are atâta personal “, explică directorul Asociaţiei de Carte Şcolară, Ana Munteanu.

Şi directorul executiv al Uniunii Editorilor din România, Polixeniu Anghel, susţine că este puţin probabil ca manualele să ajungă la timp pe băncile copiilor. „Editura Didactică şi Pedagogică nu are capacitatea de a edita un număr aşa mare de manuale. Vorbim de o editură care este neperformantă. Aceasta nu a avut capacitatea de a participa pe piaţa liberă, drept dovadă că de-a lungul anilor a avut în jur de 5-10% cotă pe piaţa manualelor. Chiar fostul ministru al Educaţiei, Liviu Pop, a spus că a avut o activitate ineficientă“, a explicat Anghel.

Procedurile de elaborare a manualelor, comanda şi realizarea efectivă, durează cel puţin opt luni.

„Procedurile de elaborare a manualelor, comanda şi realizarea efectivă, durează cel puţin opt luni, aşa că este puţin probabil să avem manuale pe băncile elevilor la 10 septembrie 2014. Aşa cum s-a întâmplat şi în anii anteriori. Ministerul Educaţiei a început procedurile, elaborarea legislaţiei secundare CA ŞI CUM Legea manualului şcolar ar fi promulgată! Ori nu este. Să aştepte promulgarea Legii manualului şcolar este exclus, nu s-ar mai asigura niciun manual şcolar în septembrie 2018“, comentează preşedintele Asociaţiei „Edu Cer“, Ştefan Vlaston

Pe de altă parte, preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie, Daniela Vişoianu, subliniază că manualele ar putea să nu fie de o bună calitate pentru elevi, având în vedere că pentru fiecare titlu de manual, în medie, s-au înscris aproximativ 1,7 candidaţi. Aşadar, Ministerul nu are din ce să aleagă.

„Experimentul Pop pentru manualele şcolare are mari şanse să devină un exemplu de «aşa nu» pentru formularea de politici publice. Pe un fond de nemulţumiri justificate ale părinţilor, a decis să ascundă incapacitatea sistemului de a organiza proceduri de achiziţie transparente şi corecte. Şi a naţionalizat, în afara pieţei, un sistem care a dat erori, dar care a ofertat în condiţii de concurenţă, variante diferite de manuale la preţuri extrem de mici.

După câteva luni se văd erorile: lipsa de oferte pentru manualele în tiraje mici, cum ar fi cele de a doua limbă străină sau cele dedicate învăţământului special sau vocaţional sau în limbile minorităţilor. Totodată, solicitările profesorilor pentru auxiliare arată că modelul gândit de Liviu Pop pentru manuale este ineficient“, subliniază preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie.

Federaţia „Coaliţia pentru Educaţie" subliniază că manualul este un doar instrument. „Este importantă existenţa unui manual pe masă, dar nu este fundamentală, aşa cum este pregătirea profesorilor, iniţială, continuă, pentru lecţie. Profesorii construiesc experienţa de învăţare, în cadrul programelor, dar nu în limitele unui manual şi a unor fişe predefinite pentru <<elevul mediu>>, absent din orice şcoală a lumii."

Directorul Editurii Didactice şi Pedagogice, Maria Nistor, susţine însă că manualele nu vor ajunge cu întârziere şi că vor fi de calitate, în acord cu legislaţia în vigoare.