Elevi programatori din România au câştigat aproape jumătate dintre premiile unui concurs de robotică din Irlanda

Printre premianţii de la competiţie se numără Laura Chirila şi Sergiu Micorici, din Timişoara, care au câştigat categoria Hardware, subcategoria peste 14 ani, cu proiectul MindRobot, respectiv un robot care poate fi controlat cu puterea minţii.



De asemenea, Mircea Şerbănescu, David Babescu si Dariana Dorin, din Timişoara, au câştigat categoria Hardware, subcategoria sub 14 ani, cu proiectul Blind Helper. Este vorba, de fapt, de un dispozitiv care-i ajuta pe oamenii nevăzători să evite obstacolele, dar şi care le spune cât este ora.



"Este un controler şi tu poţi să-i dai comanda să facă ce vrei tu. El foloseşte un senzor pe laser şi cu cât te apropii mai tare de el, cu atat dispozitivul va bazâi mai tare. Pe lângă senzorul cu laser, mai are doi senzori ultrasonici. Daca mă apropii de un obiect cu picioarele, datorită celor doi senzori amplasaţi pe picioare, dispozitivul va bâzâi, dar cu altă frecvenţă. Cealaltă parte a proiectului are un senzor de proximitate, o placă care vorbeşte şi un ceas. Daca eu îmi pun mâna în faţa senzorului de proximitate, atunci placa îi va spune purtătorului cât este ceasul. Ne-am dorit să facem un dispozitiv care-i ajută pe oamenii care nu văd să ocolească obstacole şi să meargă mai uşor, iar cu partea care spune cât e ceasul am vrut să o folosim ca un ajutor, să le spunem oamenilor care nu văd cat este ceasul, pentru că ei n-au de unde să ştie, doar dacă întreabă pe altcineva", a detaliat Mircea Şerbănescu, de 12 ani, înscris la şcoala Gimnaziala Nr. 6 din Timişoara.