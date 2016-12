Concursul naţional „Tinerii dezbat” va avea statut de Olimpiadă

Ministerul Educaţiei informează că a fost aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică "Tinerii dezbat”.



Decizia de schimbare a statutului concursului "Tinerii dezbat” în olimpiadă vizează cultivarea unei atitudini critice, logice şi raţionale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum şi conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susţinerea dialogului interetnic şi a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen, care pot constitui bariere în comunicare, arată reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS).



Noua olimpiadă urmăreşte, totodată, dezvoltarea capacităţii de documentare, de argumentare şi de utilizare a dovezilor în elaborarea unui discurs argumentativ, a gândirii critice şi raţionale, a fair-play-ului în rundele de dezbateri, în comunicarea şcolară şi în societate.



"Nu în ultimul rând, prin organizarea acestei olimpiade, se pune accent pe dezvoltarea capacităţii de a face deosebirea, în raport cu un anumit context, între «practici democratice»şi «practici nedemocratice», identificând exemplele de bună practică din diverse domenii", explică reprezentanţii Ministerului Educaţiei.



Ei mai arată că publicul-ţintă este format din elevii de liceu, fiecare unitate de învăţământ având dreptul să înscrie echipe compuse din trei elevi la două secţiuni: începători şi avansaţi.



La secţiunea "începători” liceele pot participa doar cu echipe compuse din elevi care, până la data înscrierii în concurs, nu au mai participat la nicio competiţie de profil, în timp ce secţiunea "avansaţi” este deschisă celor cu experienţă competiţională anterioară. Liceele se pot înscrie doar dacă au echipe şi la prima secţiune, mai informează Ministerul Educaţiei.



"Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare judeţene/ISMB, va lansa şi va promova competiţia în toate unităţile de învăţământ preuniversitar care au elevi în clasele IX-XII, anunţă temele de dezbateri pentru ediţia din fiecare an a olimpiadei şi transmite precizări metodologice şi detalii tehnice privind gestiunea rundelor, alegerea arbitrilor, rolurile vorbitorilor etc", potrivit MENCS.



Datele de desfăşurare a etapelor judeţeană şi naţională, precum şi locul de desfăşurare a etapei naţionale se regăsesc în Calendarul Olimpiadelor Naţionale Şcolare, publicat anual de Ministerul Educaţiei. În sprijinul organizării şi desfăşurării olimpiadei, vor fi organizate sesiuni de formare în domeniul dezbaterilor dedicate profesorilor coordonatori, mai arată MENCS.



Prima ediţie a Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică "Tinerii dezbat” se va desfăşura în acest an şcolar.