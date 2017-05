Cea mai mare reţea de elearning s-a relansat

„Acum 8 ani am adus Moodle pentru prima oară în România, promovându-l în sistemul de învăţământ, preuniversitar şi universitar, public şi privat. Între timp am primit numeroase cereri de personalizare a platformei pe nevoile fiecărei instituţii de învăţământ, astfel că acum putem afirma că am standardizat necesarul eLearning pentru mediul universitar şi preuniversitar. Astăzi, reteauaEDU.ro devine platforma oficială de învăţământ tip eLearning pentru sute de mii de elevi, studenţi şi profesori”, a declarat Cosmin Herman, în calitate de Business Development Manager la eLearning&Software.

Platforma poate fi accesată de orice elev, părinte sau profesor cu condiţia să îţi facă un cont pe reţea. În cadrul acesteia s-au înscris peste 700 licee, 14.000 liceeni, 700 profesori si 500 parinti.

Prof. Dr. Florin Colceag, cunoscut ca „Antrenorul de Genii“, explică care este beneficiul cel mai important al reţelei: „Deşi am întâlnit, până acum, multe genii, niciodată nu am întâlnit un elev sau student care să nu fie bun la nimic. Degeaba iei un copil şi încerci sa-l faci olimpic la matematică, daca lui ii place istoria sau literatura. Prin reteauaEDU.ro are acces la o multime de resurse care-i pot completa si perfectiona cunostintele, sustinandu-i educatia si formarea profesionala.”

„Cu cât o platformă este mai accesibilă, mai uşor de utilizat pentru atâtea categorii de vârstă sau profesionale, pe atât de mare a fost efortul necesar pentru aducerea ei la forma în care o vedem astăzi. Colectarea şi crearea materialelor, adaptarea lor la nevoile a zeci de mii de utilizatori unici, reprezintă un efort, care implică expertiză multidisciplinară şi aspiratiile celor care doresc un serviciu performant.” explică Nicolaie Constantinescu, arhitectul informaţional pentru comunitatea ştiinţifică Kosson.ro.

„Pentru alinierea învăţământului românesc la învăţământul european se vor realiza, în parteneriat cu instituţiile de învăţământ din România, activităţii şcolare si extra şcolare precum: postarea lecţiilor / bibliografiei / temelor, evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor, crearea unor clase virtuale de colaborare între licee, cursuri comune în clasa virtuală, organizarea de proiecte / concursuri / provocări între licee, pregătirea pentru bacalaureat, precum şi accesarea unor finanţări cu fonduri naţionale sau europene precum ROSE. Practic, realizând în mediul virtual acest schimb de experienţă permanent între instituţiile de învăţământ, se aduce un plus de valoare mediului educaţional românesc, care adoptă astfel instrumente moderne internaţionale de predare, învăţare şi evaluare“, spun reprezentanţii de la reţeauaEDU.