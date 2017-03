Ce cred învăţătorii şi profesorii despre decizia ministrului Educaţiei de revizuire a manualelor de la clasele I-IV şi eliminarea evaluărilor naţionale

Profesorii s-au săturat ca fiecare ministru să aducă propriile schimbări în Educaţie şi consideră că s-au produs destule reforme şi nu există continuitate.

„Fiecare ministru mai vine cu câte o idee. Atâta timp cât nu se face un plan pe un termen mai lung, pe 30 de ani cel puţin, fiecare ministru vine cu o altă temă cu care să iasă în evidenţă, nu există contuitate şi zăpăcim sistemul. Suntem de 27 de ani într-o continuă reformă”, a spus directorul Şcolii Ferdinand I, Violeta Dascălu.

Cu toate acestea, cadrele didactice sunt de acord ca evaluările naţionale de la clasele I-IV să fie eliminate, aşa cum şi-a exprimat ministrul Educaţiei dorinţa. Ba, mai mult, aceştia consideră că ar trebui să se renunţe şi la evaluările de la clasa a VIII-a, pentru că există un stres enorm, iar accentul se pune doar pe Română şi Matematică, uitându-se de celelalte materii.

„Cred că nu numai evaluările naţioale din ciclul primar trebuie eliminate, ci şi cele de la clasa a VIII-a. Produc presiune asupra copiilor şi se marjează prea mult pe Română şi Matematică. Ar trebui să ne gândim la altă soluţie de admitere la liceu. La clasa a VIII-a copiii sunt atât de stresaţi şi atât de conduşi de familie şi şcoală doar spre Română şi Matematică încât nu ne mai ocupăm de celelalte discipline la modul în care trebui să ne ocupăm. Trebuie găsită o altă soluţie de intrare la liceu. Îi văd extrem de obosiţi şi stresaţi pe elvi. Chiar mi-e milă de ei, fac eforturi să îi detensionez, să introduc jocuri, metode prin care să îi destresez”, a declarat pentru „Adevărul” directorul Şcolii Ferdinand I, Violeta Dascălu.

„Nu ştiu să gestioneze un eşec”

De aceeaşi părere este şi învăţătoarea Andreea Constantinescu de la Şcoala 172, care explică efectul pe care îl au examenele şi concursurile asupra copiilor de vârstă fragedă.

„Sunt de acord cu eliminarea Evaluărilor naţionale la clasele primare, pentru că un copil de vârstă fragedă nu este pregătit pentru aşa ceva. El nu suportă presiunea timpului în clasa a II-a. Totul se răsfrânge asupra copilului. De multe ori, părinţii chiar pedepsesc copiii pentru rezultatele lor, aşa că toate concursurile fac mai mult rău. Ei nu ştiu ce înseamnă competiţie şi devin ranchiunoşi, invidioşi. Nu ştiu să gestioneze un eventual eşec. Chiar şi la cei de clasa a VIII-a ar trebui eliminată Evaluarea naţională şi să fie găsită o altă formă de examinare la trecerea în clasa a ix, eventual să se dea admitere la liceu. Ce rost are să primeşti la liceu un copil care are media 3 sau 4? Apoi te miri că nu ia examenul de Bacalaureat. Nu are ce să caute şi poate nici nu îşi doreşte”, a explicat învăţătoarea.

La I-IV, transdisciplinaritate, dar curriculă pentru V-VIII

În ceea ce priveşte dorinţa ministrului Educaţiei de a revizui manualele, inclusiv a celor pentru clasele I-IV, care au fost aprobate recent, cadrele didactice cred că nu ar trebui făcută, ci revizuite mai degrabă programele şcolare, care cuprind şi noţiuni pentru clasele V-VIII.

„Ideea de la care au plecat manualele este bună, depredare interdisciplinară, numai că, din punctul meu de vedere, se face deja prea mult. La clasa a IV-a copii fac chestii de clasaa a VII-, a VIII-a. Nu ştiu cine exagerează , profesorii din vechiu l val care vor să dovedească faptul că educaţia academică este foarte importantă, nu ne raportăm niciodată la copiii de astăzi care trăiesc într-o altă dimensiune tehnologică. Există transdisciplinaritate, dar curricula este exagerată, pentru că aduce noţiuni de gimnaziu. Un copil de clasa a IV-a trebuie să ştie mult prea multe la matematică, de exemplu”, a declarat Violeta Dascălu.

Pe de cealaltă parte, învăţătoarea Andreea Constantinescu spune că trebuie să se coreleze concursurile şi admiterile la clasa a V-a de la Colegii cu conţinuturile din manuale.

„Eu cred că ar trebui revizuiţi autorii şi să nu mai fie aprobată atât de uşor publicarea manualului. În orice caz, este o diferenţă mare între conţinuturi şi ceea ce primesc copiii la concursurile şcolare, cum ar fi Comper. Părinţii sunt dornici să îşi trimită copiii la concursuri. Nivelul este mult mai ridicat la un concurs sau la admiterea la Colegii, în clasa V-a. Eu nu sunt pentru concursuri la vârstă atât de fragedă, dar cred că trebuie să se cadă la o înţelegere asupra subiectelor unui concurs, astfel încât să curpindă ce este cuprins şi în manuale”, a încheiat învăţătoarea.

Planurile ministrului Educaţiei

Joi, ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a declarat într-un interviu acordat Europa FM că începe revizuirea tuturor manualelor şcolar pentru a fi simplificate. Potrivit acestuia, revizuirea ar dura maxim un an de zile.

„Avem manuale noi pentru clasele I-IV, dar nu s-a întrebat nimeni dacă aceste manuale sunt potrivite sau nu. Nu a făcut nimeni o evaluare în acest sens. O s-o facem noi, pentru a realiza o corelare la nivelul sistemului, între manualele de la învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Suntem în proces de reînnoire a manualelor. Anul acesta este rândul manualelor de clasa a V-a. Dar, dacă nu privim ca sistem, şi nu plecăm de la cele 8 competenţe care sunt la nivel european, şi cu dezvoltarea acestora pe competenţe specifice – primar, gimnazial şi liceal – atunci există riscul să apară suprapuneri. Această revizuire – de la clasa I la clasa a XII – va fi una laborioasă, care să scoată în evidenţă toate problemele care ţin de conţinutul manualelor", a declarat Pavel Nastase pentru Europa FM

Totodată, ministrul a susţinut că evaluările naţionale la clasele I-IV pun presiune pe copii şi ar trebuie eliminate.

”Până la gimnaziu, după părerea mea, n-ar trebui să avem aceste evaluări asupra copiilor. Ei sunt într-o perioadă de dezvoltare a capacităţilor de gândire. Deci, omul se dezvoltă, şi creierul din punct de vedere biologic, până la vârsta asta, se dezvoltă şi abia după-aceea, este în măsură să perceapă o evaluare, să vadă nişte teste de genul acesta. Trebuie să prelungim, dacă vreţi, primii 7 ani de acasă cu această perioadă care înseamnă învăţământul primar şi să îi dăm baza de gândire. Trebuie procedat în mod gradual, astfel încât el să se obişnuiască, dar nu evaluări de genul celor pe care le dăm acum, care îi stresează şi îi sperie pe copii”, a spus ministrul.