Au început înscrierile la Questfield School, prima şcoală din România cu un concept educaţional propriu

Cu o vechime de 14 ani pe piaţa educaţională din România, Questfield este un punct de referinţă în domeniul educaţiei private, cu o experienţă de 5 instituţii de învăţământ autorizate şi 2 instituţii de învăţământ preşcolar acreditate. Pe termen mediu şi lung, proiectul urmăreşte extinderea până la nivel gimnazial şi, ulterior, liceal. În august 2016 a fost finalizată prima etapă a proiectului cu materiale ultra-moderne şi un design de şcoală modular ce oferă un context de învăţare special gândit pentru conceptul educaţional unic implementat la Questfield.

La baza proiectului Questfield stau cei peste 20 ani de experienţă în formare şi educaţie a fondatoarei Fabiola Hosu, director executiv Questfield şi iniţiatoarea proiectului Little London, proiect ce a pus bazele a 2 grădiniţe şi 3 şcoli. Deschiderea şcolii Questfield are în centru primul concept educaţional autentic, fiind singura şcoală bilingvă care are un curriculum cu design propriu şi cel mai mare număr de ore de limbă engleză dintre cele trei şcoli bilingve existente în momentul de faţă în Bucureşti şi Ilfov. Programul copiilor este structurat în două părţi interconectate: programul de limba română care se ghidează după programa Ministerului Educaţiei Naţionale şi programul de limbă engleză care porneşte de la programa britanică, asigurându-le elevilor Questfield accesul la două paradigme lingvistice şi de gândire diferite.

Conceptul educaţional Questfield vizează un ideal educaţional care are în centru un tip de copil pregătit pentru viaţă şi viitor, care să fie în armonie cu el şi cu valorile lui, capabil să dea un sens atât lumii lui, cât şi lumii înconjurătoare. Pornind de la idealul social al lumii de mâine, idealul educaţional Questfield are la bază interrelaţionarea dintre următoarele elemente-cheie: profilul copilului, profilul profesorului şi al părintelui, mediul de învăţare şi curriculum-ul. Toate aceste elemente interconectate asigură copiilor care vin la Questfield însuşirea competenţelor necesare pentru ca lumea lor interioară să fie cu succes integrată şi pusă în valoare în lumea exterioară.

Şcoala Questfield este binecunoscută pentru temele pe care le susţine şi le ridică pe agenda publică: accesul cât mai devreme la educaţie timpurie, modelele de educaţie bilingvă şi importanţa lor pentru arhitectura gândirii, importanţa literaţiei în programele şcolare, modelele educaţionale alternative.

În momentul de faţă, şcoala Questfield cuprinde clasa pregătitoare şi clasa I, urmând ca din septembrie 2017 să fie continuat şi completat ciclul claselor primare, de la clasa pregătitoare şi până la clasa a IV-a, inclusiv. Ulterior, vor fi făcute demersurile pentru autorizarea claselor V-VIII, urmărind extinderea până la nivel liceal.

”Şcoala Questfield este locul în care copiii îşi pun întrebări, cercetează, găsesc singuri răspunsuri, citesc, visează, îşi imaginează, şcoala unde creativitatea copilului este apreciată şi valorificată, unde fiecare copil este pus în valoare pentru ceea ce este, ştie şi face. Şcoala Questfield este comunitatea în care personalitatea copilului va înflori sub îndrumarea unor profesionişti.”, Liliana Vasile, învăţătoare clasa I la Şcoala Questfield şi coordonatorul designului curricular Questfield.

”O şcoală este o formă de încredere în viitor, o promisiune a scrierii propriei poveşti de viaţă a fiecărui copil. O şcoală este un proiect de viaţă, viaţa care zumzăie înăuntrul ei, este un proiect despre intensitatea cu care profesorii cred în el, despre aerul de vitalitate pe care copiii îl insuflă.”, Fabiola Hosu, director executiv şi iniţiatoare a proiectului Little London care poartă acum numele de Questfield.

Şcoala primară Questfield este situată în apropierea grădiniţei cu acelaşi nume, pe strada Titu Maiorescu nr. 28, Voluntari - Pipera, Ilfov şi formează un campus şcolar de 5.000 mp ce cuprinde: o bază sportivă cu teren de tenis şi piscină exterioară, 4 locuri de joacă, spaţiu verde, 3 clădiri şi parcare. Acest campus modern pune la dispoziţie elevilor săi un design de şcoală inovativ, cu săli de clasă spaţioase dotate cu biblioteci individuale, grupuri sanitare, spaţii comune multifuncţionale, sală de mese, sală de sport.

Echipa educaţională a şcolii Questfield este formată din experţi în educaţie, ei înşişi modele de învăţare pentru copii, cu experienţă în sistem de stat şi sistem privat, cu certificare naţională şi internaţională. Profesorii Questfield sunt profesori transformaţionali ce îşi pornesc predarea de la ce ştie şi poate să facă fiecare elev în parte, în concordanţă cu ritmul şi stilul fiecăruia de învăţare. O parte dintre profesori lucrează deja de peste 1 an de zile la compatibilizarea şi rafinarea designului curricular.

Taxele de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 încep de la 455 de euro pentru clasa pregătitoare şi variază în funcţie de programul ales.

Evenimentul de prezentare a şcolii, în cadrul căruia o veţi putea cunoaşte pe fondatoarea proiectului, Fabiola Hosu, şi veţi putea vizita campusul Questfield, va avea loc în data de 3 februarie 2017 la Questfield School, strada Titu Maiorescu, nr. 28, Voluntari, Ilfov, la ora 17:00. Mai multe detalii despre eveniment şi înscrieri găsiţi pe site sau pe pagina de Facebook a evenimentului. În momentul de faţă, pe lângă şcoala primară, Questfield mai cuprinde o creşă, o grădiniţă şi o şcoală de vară.

Despre Questfield

Questfield este o instituţie de învăţământ autorizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, ce implementează un concept educaţional propriu, pornind de la modelul programei britanice. Abordarea educaţională holistică integrează metode creative de predare prin care se subliniază atât aspectul formator şi performant al actului de învăţare, cât şi preocuparea pentru dezvoltarea personală, emoţională şi socială a fiecărui copil. Questfield cuprinde o creşă, o grădiniţă, o şcoală de vară şi, o şcoală primară cu intenţia de a continua acest proiect până la nivel gimnazial şi liceal.

Acesta este un proiect care s-a dezvoltat în perioada 2003–2017 datorită expertizei în domeniul educaţiei a fondatoarei Fabiola Hosu, a motivării şi implicării profesorilor săi transformaţionali şi a echipei sale entuziaste, devenind în scurt timp un model de succes, un punct de referinţă în domeniul educaţiei private.