Ambasada României în SUA: Diplome de Excelenţă pentru echipa României la Olimpiada de robotică

Ambasada României la Washington DC a onorat participarea echipei României, ROmanian ROBOtics Olympics Team, la Olimpiada de robotică „FIRST Global Robotics Olympics”, ce se desfăşoară în capitala americană, conferind membrilor acesteia diplome de excelenţă în semn de apreciere pentru contribuţia adusă la promovarea ţării în lume, prin intermediul cercetării ştiinţifice aplicate. De asemenea, echipa a primit din partea ambasadei un drapel al României.





„Am rămas impresionat de inteligenţa, de eforturile şi de cunoştinţele excepţionale pe care le-aţi demonstrat în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii. Vă felicit pentru acumulările de până acum, pentru reuşita în competiţia naţională de robotică şi sunt convins că veţi avea în continuare un parcurs excepţional. De asemenea, doresc să îmi exprim admiraţia faţă de mentorii care v-au îndrumat şi v-au învăţat atât ştiinţa, cât şi valorile muncii în echipă care garantează cele mai mari performanţe. Nu în ultimul rând felicit părinţii care v-au sprijinit, sponsorii care v-au fost alături cu generozitate şi Asociaţia Naţie prin Educaţie pentru o activitate care inspiră respectul nostru deplin. Să fiţi mândri de ţara şi de identitatea noastră şi să ştiţi că, aici în Statele Unite ale Americii, România este foarte respectată pentru calitatea şi pregătirea cetăţenilor ei, pentru istoria ei şi pentru seriozitatea pe care am demonstrat-o în două decenii de parteneriat strategic româno-american, inclusiv pe dimensiunea ştiinţei şi tehnologiei”, declară George Cristian Maior, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii.





Olimpiada de robotică „FIRST Global Robotics Olympics”, inclusă în circuitul mondial al competiţiilor de robotică FIRST (For Inspiration and Recognition of Science & Technology), promovează platforma de educaţie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).





La prima ediţie vor participa 164 de ţări, România fiind reprezentată de echipa “Romanian Robotics Olympics”, formată din 7 elevi de liceu cu performanţe deosebite din domeniul roboticii. Aceştia au parcurs probe precum proiectarea, programarea, asamblarea şi manevrarea unui robot pe tema globală lansată de FIRST Global, a asigurării accesului la apă curată. Îndrumaţi de mentori, membrii echipei şi-au dezvoltat abilităţile din domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii.





Membrii echipei României sunt: Alexandru Florescu, Official Team Captain and Robot Design Specialist; Alexandra Păcuraru, Official Team Spokesperson; Laura Pîrcălăboiu, Official Technical Support and Team Technical Spokesperson; Rareş Bădici, Official Mechanics and Engineering Specialist and Team Driver 1; Oliver Szavuj, Team Technical Spokesperson and Team Driver 2; Andrei Daha, Official Programming Specialist; Andrei Gabriel Preda, Official Mechanics and Engineering Specialist, alături de mentorii: Cristian Vlăsceanu şi Ioan Doboacă.





Deschiderea Olimpiadei de robotică „FIRST Global Robotics Olympics” are loc duminică, 16 iulie 2017.