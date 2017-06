A fost lansată procedura de achiziţie a manualelor noi. Pe 16 iunie se încheie depunerea ofertelor

„Suntem într-un grafic, astfel încât pe data de 16 iunie se încheie etapa de depunere a ofertelor, după care urmează etapa de evaluare a acestora, pentru care am selectat cadre didactice cu gradul I. Sperăm ca anul acesta să avem manuale şcolare noi pentru clasa a V-a până la începerea anului şcolar”, a precizat ministrul Educaţiei.





Reînnoirea şi revizuirea tuturor manualelor ar trebui să se încheie în anul 2026.





”Manualul pentru clasa a XII-a ar trebui să fie realizat în 2026 şi am gândit un proiect prin care vrem să reevaluăm toate programele şcolare, astfel încât să eliminăm toate redundanţele. Va dura peste un an de zile. Ca să pregătim bine manualele pentru clasele de gimnaziu, VI-VIII, pentru a nu avea întârzieri, am intrat, împreună cu inspectoratele şcolare, într-un proiect de reevaluare pentru gimnaziu. Rezultatele acestui proiect vor fi disponibile peste două luni, astfel ca la începutul anului şcolar 2017-2018 să putem lansa producţia de manuale, pentru ca peste încă un an, în 2018, elevii de gimnaziu să aibă manuale noi, dar şi revizuite”, a precizat Pavel Năstase.





Potrivit ministrului, ”toată lumea solicită o simplificare a acestor manuale, relaţionată şi cu greutatea ghiozdanului care afectează sănătatea copiilor”.





”Între timp pregătim programele şcolare pentru liceu, pentru toate clasele, a IX-a - a-XII-a, astfel încât să putem avea simultam manualele şcolare pentru anul 2019-2020, astfel încât procesul de reînnoire a manualelor să se termine în 2020”, a conchis ministrul Educaţiei.





În paralel, faţă de manualele pe hârtie, Ministerul Educaţiei Naţionale dezvoltă şi un concept de Resurse Educaţionale Deschise, care va permite profesorilor să-şi publice modele de lecţie.