Viorel Ştefan: 2018 este anul în care creşterea economică îşi va schimba motoarele. Deficitul fondului de pensii s-a redus la mai puţin de jumătate

„Uneori se vehiculează multe date distorsionate, prezentate incorect. Am apreciat că este de datoria Guvernului să prezinte date exacte. România, cu o creştere de 4,2%, are a cincea cea mai mare creştere dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Ca şi anul trecut, creşterea se situează la un nivel dublu faţă de media UE (2,4%). Aşa cum a spus şi Comisia Europeană, avem o creştere economică robustă, iar ritmul de creştere este la potenţialul estimat de Comisie pentru acest an. Rezultatele din primul trimestru sunt mai puţin relevante, pentru că nu au decât o contribuţie de 19%, dacă ne raportăm la primul an. De regulă, primul trimestru este influenţat de condiţii incerte într-o măsură mai mare decât celelalte trimestre”, a explicat Viorel Ştefan, invocând date ale Eurostat.

El a precizat că „2018 este anul în care creşterea economică îşi va schimba motoarele. Ne dorim ca motorul principal să îl reprezinte investiţiile”. În acest sens, Ştefan a prezentat date privind cifra de afaceri în industrie, care a crescut în 2017 faţă de 2016 cu 11,7%, iar în 2018 trimestrul I faţă de trimestrul I 2017 cu 13,7%. „Aceasta indică o consolidare în zona industrială, ceea ce creează premisele unei creşteri robuste sustenabile”, a mai spus el.

Vicepremierul a adăugat că în industrie comenzile sunt încreştere. „Dacă în trimestrul I 2016, volumul comenzilor a crescut cu doar 4,1%, în trimestrul I 2017 a crescut cu 12,4%, iar în 2018 avem o creştere de 15,8% ceea ce creează premisele unui trend crescător în următoarele trimestre ale acestui an”, a menţionat el.

Referitor la raportul exporturi-importuri, Viorel Ştefan a spus că a fost înregistrată o reducere semnificativă a decalajului dintre acestea. „Ţinta este ca la nivelul anului 2020 să trecem pe excedent. Trendul este încurajator, sunt premise reale care vor determina o aastfel de evoluţie”, a mai spus vicepremierul.

Ştefan a explicat şi care a fost „raţiunea pentru care guvernul PSD-ALDE a adoptat măsura transferului contribuţiilor de la angajator la angajat şi care este efectul”. „Principalul beneficiul al măsurii fiscale: deficitul la fondul de pensii s-a redus la mai puţin de jumătate faţă de anul 2016. Ca urmare, rămân mai mulţi bani la bugetul de stat, bani care vor finanţa investiţii şi alte cheltuieli bugetare necesare bunei funcţionări a serviciilor publice. Suma care se transferă de la bugetul de stat către bugetul de asigurări sociale de stat a scăzut cu 56,4%”, a declarat el.