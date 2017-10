PwC: Piaţa globală pentru utilizarea comercială a dronelor în sectorul energetic şi de utilităţi însumează 9,46 miliarde de dolari

O dronă aruncătoare de flăcări folosită pentru a curăţa deşeurile de pe liniile electrice este unul dintre exemplele spectaculoase de folosire într-un mod inovativ a vehiculelor aeriene fără pilot, ce poate fi regăsit în raportul Clarity from above: Leveraging drone technologies to secure utilities systems, realizat de echipa globală PwC Drone Powered Solutions. Alte aplicaţii variază de la cercetări/studii geo-spaţiale folosite în planificarea investiţiilor, prin monitorizarea procesului de construcţie şi gestionarea resurselor, până la gestionarea în mod proactiv a riscurilor şi ameninţărilor, cum ar fi vegetaţia excesivă.

Se preconizează că reţelele de transmisie a energiei electrice vor fi extinse, ajungând la 6,8 milioane de kilometri de circuite în 2020, în creştere cu 15% faţă de nivelul din 2016, pe măsură ce producţia de energie este influenţată de dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, iar cererea pe pieţele emergente precum China şi India creşte. Autorităţile de reglementare sunt din ce în ce preocupate de fiabilitate, oferind stimulente pentru reducerea întreruperilor şi aplicând penalizări pentru perioadele de nefuncţionare. În fiecare an, sectorul pierde 169 miliarde de dolari din cauza defecţiunilor la nivelul reţelelor energetice şi închiderilor forţate.

„Presiunea de a trece de la combustibili fosili la surse regenerabile, reducând în acelaşi timp preţurile, obligă companiile din sectorul energetic şi de utilităţi să caute noi modalităţi de a rămâne profitabile. În timp ce companiile îşi reinventează modelele de afaceri, tehnologiile bazate pe drone ajută la creşterea fiabilităţii producţiei, transmiterii şi distribuţiei de energie”, a declarat David Trow, Partener, Servicii de Audit, Liderul Echipei de Servicii pentru Sectorul Energetic, PwC România.

Cel mai recent raport PwC din seria Clarity from above surprinde poveşti de succes despre moduri creative prin care manageri din industria utilităţilor din întreaga lume apelează la drone pentru a rezolva unele dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă industria, sporind atât fiabilitatea reţelelor, cât şi siguranţa muncitorilor. De exemplu, în majoritatea ţărilor, monitorizarea creşterii vegetaţiei şi tăierea copacilor în apropierea liniilor electrice reprezintă cel mai mare cost de întreţinere pentru companiile din domeniul energetic. Cu ajutorul dronelor, procesul de tăiere este mai eficient, şi în plus pot furniza date care ajută la anticipare şi evitarea defecţiunilor cauzate de căderea copacilor.

„Folosirea tehnologiilor bazate pe drone pentru a strânge o varietate de date despre centralele, sub-staţiile sau liniile electrice devine un motor de schimbare pentru întreaga industrie a energiei şi utilităţilor. Dronele pot colecta date standardizate şi tangibile într-un mod mai eficient decât oamenii aflaţi pe teren, şi în plus, spre deosebire de vehiculele aeriene cu echipaj, pot să o facă fără riscul de pierderi de vieţi omeneşti”, a adăugat David Trow.

De asemenea, în serviciile de furnizare de apă, dronele pot fi mai utile decât sateliţii în procesul de monitorizare a calităţii apei.

Acest raport este al treilea din seria Clarity from above. Primul, lansat în mai 2016, analiza piaţa globală a aplicaţiilor tehnologiilor bazate pe drone, cu o valoare estimată la peste 127 miliarde de dolari. Cel de-al doilea raport estima o piaţă în valoare de 45 de miliarde de dolari pentru aplicaţiile acestor tehnologii în sectorul infrastructurii de transport.

„Pentru a rămâne competitivi pe piaţă şi prezenţi în ecosistemul de afaceri aflat într-o continuă schimbare şi plin de provocări aduse de noile tehnologii, companiile din industria energiei şi utilităţilor trebuie să-şi extindă orizonturile. Ele trebuie să perceapă noile tehnologii, printre care şi dronele, drept oportunităţi de îmbunătăţire a proceselor interne, de reducere a costurilor şi de creştere a eficacităţii”, a precizat Ionuţ Simion, Country Managing Partner, PwC România.