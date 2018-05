Profitul net al Romgaz a scăzut cu aproape 11% în primul trimestru, la 501,2 milioane lei

”Realizarea unor marje ale profitului net (33,81 %), EBIT (39,56 %) şi EBITDA (50,67 %) confirmă menţinerea unei profitabilităţi ridicate a activităţii societăţii. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, performanţele societăţii au fost influenţate de diminuarea cantităţilor de gaze naturale livrate, pe fondul reducerii consumului de gaze naturale la nivel naţional, precum şi ca urmare a reducerii livrări lor de energie electrică, pe fondul unei ierni călduroase, a hidraulicităţii crescute şi a perioadelor cu producţie eoliană, coroborată cu preţurile mici”, arată raportul companiei.





Producţia de gaze naturale înregistrată în primul trimestru al acestui an a fost de 1,36 miliarde metri cubi, cu 2,3% mai mare decât cea înregistrată în perioada similară a anului precedent.





”Aceste rezultate au fost obţinute în condiţiile în care: importul de gaze naturale a crescut, în T1 2018 România importând o cantitate de 8,3 TWh, cu 14% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2017; din stocurile de gaze ale Romgaz aflate în depozitele subterane s-a extras cu 11,9 TWh mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului 2017”, spun oficialii Romgaz.





Consumul de gaze naturale estimat la nivel naţional pentru T1 2018 a fost de 49,77 TWh, cu 1,05% mai mic decât cel înregistrat în T1 2017 (50,3 TWh), din care aproximativ 8,33 TWh a fost acoperit cu gaze din import, iar diferenţa de 41,44 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu 18,46 TWh, ceea ce reprezintă 37,09 % din consumul naţional şi 42,45% din consumul acoperit cu gaze din intern.





Cota de piaţă a Romgaz a scăzut cu 2,5 % faţă de cota de piaţă înregistrată în T1 2017.





”La nivelul trimestrului 1 2018, pe fondul unei ierni călduroase, a preţurilor mici şi a neangajării pe Piaţa de Echilibrare datorată hidraulicităţii crescute şi a perioadelor cu producţie eoliană, energia electrică emisă a fost cu 52,8 % mai mică faţă de perioada similară a anului trecut”, se arată în raport.





Cota de piaţă la nivelul primului trimestru din 2018 a fost de 1,64%, conform datelor Transelectrica, citate în raportul Romgaz.





La data de 31 martie 2018 societatea înregistra un număr de 6.157 de angajaţi.





Pentru primele trei luni din acest an Romgaz şi-a programat investiţii în valoare de 297,5 milioane lei şi a realizat 419,1 milioane lei, cu 40,87% respectiv 121,6 milioane lei mai mult decât nivelul investiţiilor programate.





La data de 31 martie, programul anual de investiţii al Romgaz în valoare de 1,6 miliarde lei a fost realizat în proporţie de 26,11%. Comparativ cu perioada similară a anului 2017, realizările au înregistrat o creştere de 460,7%, respectiv 419,1 milioane lei faţă de 91 milioane lei.





Finanţarea investiţiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii ale societăţii.





Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acţiunile societăţii sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de BVB (Bursa de Valori Bucureşti), sub simbolul SNG, şi pe piaţa principală pentru instrumente financiare listate a LSE (London Stock Exchange), sub formă de Certificate Globale de Depozit (Global Deposit Rights – GDR) emise de The Bank of New York Mellon, sub simbolul SNGR.





În primele trei luni ale acestui an, preţul de tranzacţionare al acţiunilor Romgaz a urmat un trend ascendent, în creştere cu 18,71% la sfârşitul perioadei faţă de începutul anului. Aceeaşi evoluţie pozitivă a înregistrat-o şi preţul de tranzacţionare al GDR-urilor în perioada analizată (+26,58%).





Astfel, la începutul anului, acţiunile Romgaz erau cotate la 31,80 lei, valoarea minimă a perioadei analizate, preţul acţiunii crescând până la 37,75 lei la 31 martie.





Romgaz are o capitalizare de 14,24 miliarde lei. Acţionar principal este statul român, prin Ministerul Energiei, cu o participaţie de 70%.