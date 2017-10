Pesticidele stârnesc divergenţe între Parlamentul European şi Comisia Europeană

Parlamentul European cere verificarea pesticidelor care pot afecta sistemul endocrin, argumentând că sănătatea oamenilor trebuie să fie pe primul loc.





„Protecţia copiilor şi a albinelor este mai importantă decât interesele economice pe termen scurt", a declarat raportorul Jytte Guteland (S&D, Suedia), potrivit căruia „criteriile propuse de Comisie nu pot fi numite ştiinţifice.

PE: În 2015, Comisia Europeană a încălcat legislaţia europeană

Conform unei decizii din 2015 a Curţii Europene de Justiţie, Comisia a încălcat legislaţia UE prin faptul că nu a stabilit criterii ştiinţifice pentru identificarea la timp a perturbatorilor endocrini, adică până la sfârşitul anului 2013. Comisia a susţinut că evaluarea impactului reglementării perturbatorilor endocrini, inclusiv a aspectelor economice, trebuie să vină pe primul loc. Curtea a spus că aspectele ştiinţifice şi alte aspecte referitoare la perturbatorii endocrini ar trebui să fie separate.





„Ştim că proiectele de criterii au fost pregătite cu mulţi ani în urmă, dar apoi s-au retras din nou după presiunea din industrie”, a explicat raportorul Guteland, adăugând că întârzierea este complet inacceptabilă.

Cum pot pesticidele să perturbe sistemul endocrin

Sistemul endocrin reprezintă ansamblul de glande care secretă hormoni. Funcţiile fizice, de la metabolism şi creştere până la reproducere, de la somn la starea de spirit, depind în mod esenţial de funcţionarea normală a sistemului endocrin.





Perturbatorii endocrini interferează cu funcţionarea normală a sistemului endocrin. Aceştia imită hormonii sau blochează receptorii hormonilor din celule, aducând confuzie în sistemul endocrin.

Expunerea la perturbatorii endocrini poate crea grave probleme de sănătate, precum cancer legat de hormoni, obezitate, diabet zaharat, pierderea inteligenţei şi a deprinderilor motorii, dizabilităţi de învăţare, infertilitate.

Perturbatorii endocrini pot fi găsiţi în îmbrăcăminte, mobilier, recipiente pentru băuturi, ambalaje alimentare, electronice, jucării şi chiar biberoane pentru bebeluşi.

Pentru a ucide şi a controla dăunătorii, multe pesticide şi erbicide pulverizate pe legume şi fructe conţin substanţe care vizează sistemele endocrine ale organismelor.

Glifosatul de la Monsanto

Având în vedere îngrijorările legate de proprietăţile perturbatoare endocrine şi cancerigene ale glifosatului, cel mai răspândit şi mai folosit erbicid din lume, deputaţii europeni au cerut în aprilie 2016 Comisiei să-şi reînnoiască aprobarea de introducere pe piaţă pentru doar şapte ani. Comisia propune acum reînnoirea aprobării pentru 10 ani; majoritatea necesară a statelor membre a fost evazivă.

Actuala aprobare de introducere pe piaţă a glifosatului în UE expiră la 15 decembrie 2017.

Confruntându-se cu acuzaţiile că a realizat cercetări de tip fantomă privind siguranţa erbicidului său, Monsanto a fost invitat să se explice în cadrul unei audieri organizate de comisia pentru protecţia mediului şi agricultură pe 11 octombrie.

Documentele arată în mod clar o istorie a înşelăciunii din partea companiei Monsanto, a declarat Carey Gillam, jurnalistă de investigaţie de la US Right to Know, un ONG care se concentrează asupra problemelor sistemului alimentar. Încercând să manipuleze factorii de decizie politică, compania a creat reţele de oameni de ştiinţă în SUA şi UE pentru a impune glifosatul - reţele ce se pretind independente, a avertizat dumneaei.

Reprezentanţii companiei au refuzat să se prezinte în faţa deputaţilor europeni, spunând că audierea nu este „un forum adecvat” pentru a aborda problema. Conferinţa Preşedinţilor a interzis apoi grupul de interese Monsanto din Parlament.

Documentele Monsanto, e-mailurile interne şi documentele pe care compania a fost obligată să le dezvăluie în instanţele americane care investighează legăturile dintre glifosat şi leucemie au pus la îndoială credibilitatea unui număr de studii sponsorizate de Monsanto, au declarat deputaţii în iunie 2017.

Studiile au făcut parte din dovezile utilizate de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) şi de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) pentru a evalua siguranţa glifosatului.

În 2016, o companie germană farmaceutică şi de pesticide, Bayer, a oferit 66 de miliarde de dolari pentru a cumpăra Monsanto din SUA. Acordul este acum examinat de avocaţii Comisiei pentru concurenţă. Fuziunea va crea cel mai mare grup de pesticide şi seminţe din lume în industria deja concentrată la nivel global.

O iniţiativă a cetăţenilor europeni a strâns 1,3 milioane de semnături pentru interzicerea glifosatului şi protecţia oamenilor şi a mediului împotriva pesticidelor toxice.