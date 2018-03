Păunescu, CSALB: Ministerele Energiei şi Economiei nu au notificat existenţa centrului la Comisia Europeană. Se pierd bani şi know-how

„Avem o problemă legată de soluţionarea alternativă a litigiilor transfrontaliere. Există prevăzut de Ordonanţa 38/2015 şi e cumva în sarcina centrelor de soluţionare alternativă să poată să fie în stare să soluţioneze litigii transfrontaliere. Autoritatea competentă este cea care notifică Comisia Europeană că există centre de soluţionare alternativă care îndeplinesc condiţiile pentru a face această soluţionare alternativă a litigiilor transfrontaliere. De câteva luni bune (instituţia n.r.) este la Ministerul Economiei. A fost la ministerul Energiei şi aşa mai departe. S-a tot plimbat pe la ministere. Noi am făcut notificarea existenţei Centrului, pentru că noi funcţionăm în baza Ordonanţei, avem o schemă de personal, spaţiu, tot ce trebuie ca să funcţionăm legal. Am făcut cinci notificări la Ministerul Economiei, iar prima a fost la Ministerul Energiei în decembrie 2015. Nu am primit niciun răspuns”, a spus Păunescu, potrivit sursei citate.

El a precizat că România pierde bani şi know-how dacă nu are calitatea de membru în reţeaua de centre de soluţionare.

„Anul trecut, pe la jumătatea anului, ni s-au solicitat nişte clarificări. Le-am dat. România nu are niciun centru de soluţionare alternativă notificată la Comisia Europeană. Este singura ţară, împreună cu Spania, care nu are niciun centru, nici CSALB, nici SAL-FIN, niciun alt centru, ceea ce e destul de ciudat. Pierdem know-how. Calitatea de membru în reţeaua de centre de soluţionare înseamnă know-how, conferinţe regionale şi europene care se organizează din care afli multe lucruri, apartenenţa la o reţea internaţională şi bani. De exemplu, CSALB munceşte să finalizeze procedura de implementare a unui soft informativ de administrare a dosarelor, chestie care ne-a costat 40.000-50.000 de euro”, a explicat Păunescu.

CSALB este o entitate independentă, apolitică, non-profit, de interes public, înfiinţată prin OUG 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.

Instituţia administrează infrastructura necesară soluţionării alternative a litigiilor dintre consumatori şi instituţiile financiar-bancare şi nebancare, în afara instanţei, prin colaborare cu experţi din domeniul financiar-bancar (conciliatori), care, în funcţie de procedura aleasă de părţi, pot propune/identifica o soluţie de rezolvare a litigiului.