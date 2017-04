Ministrul Finanţelor neagă naţionalizarea fondului de pensii private. Ţintoiu, NN Pensii: Intenţia companiei nu a fost să creeze panică

Fondul de pensii NN şi-a anunţat clienţii cărora le administrează pensia privată obligatorie că în ultimele săptămâni au existat discuţii în spaţiul public privind o eventuală decizie de naţionalizare a fondurilor de pensii private şi le recomandă să se informeze despre contextul pieţei. Naţionalizarea pensiilor private a fost pusă recent în discuţie de prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu şi negată vehement de ministrul Finanţelor prin reacţia „Aberaţie!”, NN Pensii simţind însă acum nevoia de a se adresa clienţilor săi pe această temă şi de a le cere să se implice activ.

Ministrul Finanţelor: Nicio raţiune nu ar putea să determine o astfel de decizie aberantă

Ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, a negat, miercuri, în debutul şedinţei Executivului, informaţia privind o eventuală decizie de naţionalizare a fondurilor de pensii private, precizând că „nicio raţiune politică, economică, financiară, bugetară” nu ar putea să determine o astfel de decizie „de-a dreptul aberantă”.

„Această informaţie nu are niciun temei de niciun fel. Nicio raţiune politică, economică, financiară, bugetară nu ar putea să determine o astfel de decizie de-a dreptul aberantă în legătură cu funcţionarea pilonului II de pensii. Deci pilonul II de pensii e o schemă financiară de succes, administratorii de fond realizează un randament foarte bun, numărul celor care participă la această schemă se apropie vertiginos de 7 milioane de cetăţeni, în fiecare an se consolidează chiar dacă această cotă de transfer de la fondul public de pensii către pilonul administrat privat a rămas la nivel de 5,1%, la fel ca în anul 2016. Datorită creşterii numărului de contributori prin creare de noi locuri de muncă, fondul va încasa în cursul anului 2017 un plus de peste 1,3 - 1,4 miliarde de lei, ceea ce e un indiciu că acesta se consolidează, funcţionează bine şi va asigura atunci când primele generaţii vor beneficia de pensii din acest pilon va asigura nişte pensii în completarea pensiilor din sistemul public destul de consistente”, a declarat ministrul Finanţelor.

Viorel Ştefan a precizat că în cursul dimineţii a avut consultări cu reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară, „în ideea că vehicularea unor astfel de informaţii ar putea să influenţeze negativ funcţionarea pe pieţele financiare a plasamentelor pe care le realizează acest fond”.

„De aceea am promisiunea din partea conducerii ASF că va avea consultări în cursul zilei de azi cu administratorii de fond pentru a clarifica şi închide definitiv acest subiect. Deci, nu există niciun indiciu în legătură cu intenţia cuiva să naţionalizeze pilonul II de pensii”, a spus ministrul.

NN Pensii: Intenţia companiei a fost de a ţine oamenii informaţi

Raluca Ţintoiu, director general NN Pensii, a declarat pentru „Adevărul” că mesajul transmis clienţilor a fost un mesaj de informare, cum sunt numeroase mesaje de informare pe care le trimite de obicei acestora.

„Am primit o serie de întrebări de la participanţi, pentru că în ultimele săptămâni au fost discuţii în spaţiul public pe tema aceasta. Şi ştim, din diverse sondaje, că participanţii îşi doresc să îi ţinem informaţi cu privire la evenimentele care au loc în spaţiul public şi care ar putea avea impact asupra pensiilor private, motiv pentru care am trimis o informare exclusiv cu scop informativ şi obiectivă”, a spus Ţintoiu.

Reprezentanta NN Pensii a precizat că mesajul prin care ministrul de Finanţe a negat planurile de naţionalizare a Pilonului II i-a bucurat. „Suntem foarte bucuroşi să ascultăm aceste declaraţii şi să vedem că autorităţile susţin sistemul de pensii cu trei piloni”, a precizat Ţintoiu.

Ea declară că intenţia companiei nu a fost să creeze panică, ci dimpotrivă, a fost de a ţine oamenii informaţi.

ASF: Poziţia NN Pensii, „excesivă şi neavenită”

Autoritatea de Supraveghere Financiară susţine că nu au fost şi nu sunt discuţii oficiale pe subiectul naţionalizării fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II).

Autoritatea susţine că „poziţia recentă a societăţii NN Pensii, care a avut o intervenţie în spaţiul public pe această temă, este excesivă şi neavenită”. Potrivit ASF, nu pot fi introduse subiecte în discuţia cu consumatorii pe baza unor zvonuri sau declaraţii politice.

„Sistemul pensiilor private obligatorii este unul solid, aflat în creştere şi care are capacitatea de a genera beneficii pentru participanţii la sistem. În acest context, ASF nu vede nicio justificare posibilă pentru o eventuală decizie care priveşte naţionalizarea Pilonului II de pensii”, mai arată Autoritatea.

Mişu Negriţoiu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, a declarat marţi că transformarea fondurilor de pensii din pilonul II nici măcar nu trebuie discutată.

Ion Giurescu, vicepreşedinte al ASF, a precizat, de asemenea, că a discutat situaţia cu reprezentanţii pieţei şi că au existat discuţii informale cu reprezentanţii Guvernului, ai Băncii Naţionale, dar nu sunt asemenea temeri. Naţionalizarea „nu se va întâmpla, de ce să vedem drobul de sare?”, a spus Giurescu. El a menţionat că a discutat cu oficialii NN care au lansat informaţiile de zilele trecute şi că aceştia „se vor replia, pentru că sunt garanţii că nu se va întâmpla aşa ceva”.

Dobre, PSD: „Fake news”

Purtătorul de cuvânt al PSD, Adrian Dobre, susţine, într-un comunicat de presă, că social-democraţii nu intenţionează să naţionalizeze sistemul de pensii private din România, aceasta fiind doar "o ştire falsă” şi "o acţiune iresponsabilă” care creează tensiuni "nejustificate”.

"PSD dezminte categoric că actuala majoritate parlamentară sau actualul Guvern ar intenţiona să naţionalizeze sistemul privat de pensii din România. Această ştire este falsă (fake news) şi a fost deja infirmată de Ministrul Finanţelor Publice şi de către Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale”, a subliniat Adrian Dobre.

Social-democratul a mai spus că "o astfel de măsură nu se regăseşte nici în programul prezentat de PSD în timpul campaniei electorale, nici în programul de guvernare asumat de Guvernul Grindeanu şi aprobat de Parlamentul României”.

"Dimpotrivă, ca partid aflat la guvernare, PSD îşi doreşte să dezvolte un parteneriat cu mediul de afaceri şi consideră că pensiile private reprezintă un pilon important în sistemul asigurărilor sociale din România”, a completat el.

Potrivit purtătotului de cuvânt al PSD, social-democraţii consideră că "răspândirea de informaţii false în legătură cu astfel de subiecte reprezintă o acţiune iresponsabilă, care creează tensiuni nejustificate şi provoacă îngrijorări în rândul beneficiarilor sistemului privat de pensii”.

Teodorovici: Discuţia este „falsă”



Preşedintele Comisiei de buget-finanţe, senatorul PSD Eugen Teodorovici, a declarat miercuri că discuţia privind pensiile este „falsă”. „Din punctul meu de vedere, aşa ceva nu este posibil. Este doar o informaţie falsă şi mă aşteptam ca cei care au lansat o astfel de informaţie să ceară ministrului de Finanţe un punct de vedere şi care este strategia Ministerului de Finanţe pe această zonă”, a completat social-democratul.

Năsui: Setea de bani este foarte mare

Deputatul USR Claudiu Năsui, membru în Comisia de Buget, susţine însă că există discuţii privind naţionalizarea. „Avem ecouri şi din zona guvernamentală şi din zona privată că se pregăteşte această mişcare. Din păcate setea de bani este foarte mare. După cum ştiţi cheltuielile bugetare sunt total ieşite de sub control”, spune Năsui, potrivit Digi24.

Într-un mesaj cu titlul "Pensia ta privată în centrul dezbaterilor politice", Fondul de pensii NN simte însă nevoie să îşi atenţioneze clienţii pe acest subiect. "În ultimele săptămâni, au existat discuţii în spaţiul public cu privire la o eventuală decizie de naţionalizare a fondurilor de pensii private. Drepturile tale de participant la Pilonul II pot fi influenţate de decizii politice precum îngheţarea valorii procentului din venitul brut aferent contribuţiei la fondul de pensii, blocarea parţială sau integrală a virării acestei contribuţii sau naţionalizarea sumelor acumulate până acum în conturile viitorilor pensionari. De aceea, este important să urmăreşti permanent ce se întâmplă cu pensia ta şi să te implici activ în demersurile de economisire suplimentară pentru un trai decent la bătrâneţe. Sperăm ca aceste detalii să contribuie la o mai bună informare despre pensia ta viitoare. În eventualitatea unor măsuri care ar afecta pensia administrată privat, vom face toate demersurile posibile pentru a apăra dreptul tău la proprietate asupra acestor bani. De asemenea, prin canalele pe care le avem la dispoziţie (site, mass-media, e-mail), te vom ţine la curent cu informaţiile ce pot avea impact asupra viitoarei tale pensii", este mesajul primit de clienţi, scrie Profit.ro.

Fondul mai arată că sistemul actual de pensii este rezultatul unei reforme începute în 2007 ca răspuns la presiunile demografice şi economice tot mai mari asupra sistemului public de pensii, că pensiile private obligatorii au fost gândite în acest nou sistem ca o formă de economisire individuală, pe termen lung, cu obiectivul de a suplimenta veniturile la pensie şi că guvernele au amânat în mod repetat creşterea contribuţiei la Pilonul II din cauza presiunilor asupra bugetului public. "Banii acumulaţi la pensia ta privată obligatorie, din contribuţia ta şi din rezultatele investiţiilor realizate de noi, îţi aparţin exclusiv ţie, mai este spus în mesajul către clienţi", se mai arată în mesajul către clienţi.

Pilonul II este obligatoriu pentru angajaţii în vârstă de până la 35 de ani şi opţional pentru cei în vârstă de până în 45 de ani. Banii acumulaţi de actualii salariaţi pe Pilonul II vor suplimenta pensia pe care aceştia o vor primi de la stat.