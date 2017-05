Este a doua oară în două săptămâni când ministrul Ştefan este chemat să dea lămuriri şi lipseşte la audiere. Pe 27 aprilie, Ştefan era invitat în comisie, unde vicepreşedintele comisiei pentru buget-finanţe din Senat, Florin Cîţu (PNL) urma să îl întrebe despre prezenţa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov în minister.

Miercuri, Cîţu a scris că urma să îl întrebe pe Ştefan despre datele slabe prezentate în execuţia bugetară pe primele trei luni, despre a cui a fost ideea unui plan de amenzi date de ANAF contribuabililor, dar şi despre intenţia de plafonare a indemnizaţiei pentru copil.

Ulterior, Cîţu a scris pe Facebook că ministrul nu s-a prezentat la audiere.

„Ministrul de Finanţe a lipsit şi astăzi de la comisie deşi confirmase prezenţa. Data viitoare nu mai public întrebările înainte. Se pare că răspunsurile îl sperie”, a glumit senatorul PNL pe Facebook.

Ce întrebări îi pusese Cîţu ministrului

Înainte de şedinţa comisiei, Cîţu a publicat o serie de întrebări pe care urma să i le pună ministrului de Finanţe.

Ce a scris senatorul pe Facebook:

PSD da bani doar pentru porci

Astazi este programata audiera minstrului de finante in comisie. Asa cum v-am obisnuit, va prezint si intrebarile pe care i le voi adresa.

1) Liderul PSD, prim-ministrul, chiar si dumneavoastra ati declarat public ca in primul trimestrul incasarile la buget sunt mai mari ca anul trecut. In plus ati declarat ca nu exista niciun pericol si deficitul de 2.9% din PIB, pe care vi l ati asumat, nu o sa fie depasit. Totusi, datele dumneavostra arata ca venituril curente, veniturile fiscale, sunt mult mai mici ca % din PIB decat cele din 2016 si asta in conditiile ati returnat cu un miliard de lei mai putin din banii firmelor de la TVA.

Dar sa presupunem ca mergem pe varianta dumneavoastra si veniturile la buget sunt asa cum le doriti si nu sub asteptari. In aceasta varianta in care colecatam tot restul anului ca si pana acum estimarile mele arata ca deficitul bugetar la sfarsitul anului o sa fie intre 4% si 4.8% din PIB. Este corect acest scenariu? Un raspuns cu DA sau NU imi este suficient.

2 ) In campania electorala si in ultimele luni Liviu Dragnea a tot vorbit despre un ANAF prietenos cu contribuabilul. Au existat mai multe avertizari publice ale liderului PSD. Cea mai recenta acum cateva zile unde spune : “E inadmisibil ca inspectorii fiscali să aibă normă la amenzi”. Si eu am aceeasi opinie.

Domnule minstru, cine a venit cu aceasta idee ticaloasa de plan pentru amenzi, dumneavoastra sau presedintele ANAF (asta in timp ce nu restituim TVA-ul firmelor)? Considerati ca e momentul ca dupa 4 luni de zile in care lucrurile la ANAF nu merg bine si ANAF se afla practic in afara programului de guvernare, presedintele ANAF sa-si prezinte demisia? Sau poate dumneavoastra?

3 ) Domnule ministru trebuie sa remarc un lucru bizar, guvernul dumneavostra are bani pentru fermele de porci (si stim cine are ferma de porci) dar plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor, asa cum scrie in programul de convergenta. Domnule Ministru, intetionati sa respectati dispozitiile primului ministru sau pe cele ale liderului PSD, Liviu Dragnea, care tocmai va anunta ca va situati din nou in afara programului partidului ?

Eu stiu ca fuga e sanatoasa, dar cred ca e momentul ca ministrul de finante sa raspunda la aceste intrebari.

#curajhaicasepoate

Top of Form