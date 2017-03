Meleşcanu: România îndeplineşte în mare măsură criteriile de aderare la zona euro. Un orizont de timp ar fi între cinci şi zece ani

”În ceea ce priveşte criteriile pentru aderare la euro, aceste criterii sunt în mare măsură îndeplinite de către România, mă refer la deficit, la deficitul structural, la toate elementele care ţin de participarea la zona euro. Problema pe care o avem este însă problema de a alege momentul în care să ne putem cu adevărat asocia şi să ne asumăm obligaţii. (...) Un orizont de timp poate să fie, din punctul meu de vedere, între cinci şi zece ani de acum încolo, dacă România se va dezvolta într-un mod susţinut, pentru că ce s-a întâmplat în 2017 a arătat vulnerabilitatea pe care o avem şi care ar fi putut să producă efecte mult mai negative, mai profunde asupra noastră decât datorită faptului că nu eram în zona euro”, a declarat Teodor Meleşcanu, la Câmpina, în judeţul Prahova.





Întrebat dacă în opinia sa România va adopta moneda unică europeană în anul 2027, Meleşcanu a spus că nu poate da o dată precisă, întrucât anul intrării României în zona euro depinde de modul în care ţara se va dezvolta.





”Nu (nu în anul 2027 – n.r.), în 2022, pentru că am zis că sunt cinci ani. (...) E foarte periculos şi nu vreau să dau date precise pentru că totul depinde de modul în care România se va dezvolta. Dacă programul politic al actualei majorităţi va fi dus la bun sfârşit în acest an, dacă legea salarizării unice va da într-adevăr un orizont foarte clar în legătură cu posibilitatea românilor de a supravieţui la o conversie rapidă a monedei naţionale în euro atunci lucrurile s-ar putea desfăşura foarte rapid. De aia am şi spus cinci ani”, a precizat ministrul de Externe.