Jumătate de miliard de euro pentru porcii României

Programul „Carne de porc din fermele româneşti” a primit joi aviz din partea comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, el vizând acordarea unor subvenţii de 446 milioane de euro crescătorilor de porci.

Doar trei voturi au fost împotriva acestui proiect, joi, două din partea USR şi unul din partea PNL. Argumentele aduse în comisie în favoarea acestui proiect au fost unele de tip „Industria merge prost, deci are nevoie de subvenţii”, „Nouă ne place porcul” sau chiar „Cea mai bună legumă este porcul”.

Proiectul de lege prevede acordarea unor pachete de sprijin, în valoare de 10.000 de euro pentru porcii graşi care se livrează şi se clasifică în abatoare autorizate. Fermierii se pot înscrie în program cu minimum 600 şi maximum 100.000 de capete de porci graşi anual/beneficiar. Fermierii pot obţine cel puţin un pachet de sprijin şi maximum 250 de pachete/an/beneficiar. Calcularea numărului de pachete, fiecare în valoarea de 10.000 de euro, se face după formula: numărul de carcase înmulţit cu echivalentul a 25 euro/carcasa, împărţit la echivalentul a 10.000 euro.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea susţine că programul este „excepţional”. „Efectivele de porci sunt undeva la 5,5 milioane de capete. Acest efectiv nu asigură consumul populaţiei, motiv pentru care se importă şi, mai mult decât de atât, acest efectiv nu poate consuma cel mai bun furaj pe care îl produce România”, a explicat ministrul Agriculturii.

„Proiectul înseamnă susţinerea tuturor acelora care au ferme de porci si care predau la abator sub formă de carcasă porci pe care îi îngraşă. Primesc subvenţii în pachete de 10.000 de euro pentru un număr de animale care are în vedere două lucruri: aceşti porci să fie crescuţi în România, deci obligaţie este să populeze cu tineret care are greutate de până la 30 de kg, iar în momentul în care ajunge la greutatea economică de sacrificare care înseamnă 100-110 kg, el să fie sacrificat în abatoare”, a mai susţinut ministrul.

Cine se nimereşte să aibă fermă de porci

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a propus în campanie creşterea subvenţiei la porci, iar în octombrie 2016 el a prezentat programul PSD pe agricultură, care includea un capitol special pentru tomate şi unul pentru porci. Imediat după alegeri, Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere publică proiectul mai sus numit. Coincidenţa fericită este că fiul liderului PSD, Valentin Dragnea, deţine o fermă de porci, preluând pachetul majoritar, potrivit unei investigaţii HotNews, pentru numai 500 de lei. Iar în ultimii ani, ferma a primit subvenţii de peste trei milioane de euro.

În martie, Petre Daea a spus, legat de ferma de porci a fiului lui Liviu Dragnea, că „ dacă îndeplineşte condiţiile” poate beneficia de subvenţii de la stat, mai ales că „România nu are capacitatea de a produce în maternităţi necesarul de porci”.

Cu câteva zile înainte, el a spus că va merge să îl felicite pe fiul lui Dragnea. Potrivit oficialului, între programul de ajutorare a fermelor de porci şi afacerea fiului lui Liviu Dragnea nu există nicio legătură. „Mă duc să-l felicit, pentru că eu sunt ministrul Agriculturii şi mă bucur când tinerii se apucă de o asemenea activitate extrem de grea”, a precizat Daea.