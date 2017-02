Furnizorii de energie electrică au noi termene pentru rezolvarea plângerilor. Ce despăgubiri pot cere clienţii dacă acestea nu sunt respectate

ANRE a stabilit luna aceasta noi prevederi referitoare la calitatea activităţii de furnizare şi indicatorii de performanţă care caracterizează calitatea, dar şi compensaţiile pe care furnizorii le plătesc clienţilor finali în cazul în care nu respectă nivelurile indicatorilor de performanţă.

Astfel, potrivit ordinului ANRE, în cazul în care furnizorii nu respectă termenele de rezolvare a problemelor clienţilor, ei trebuie să plătească fiecăruia 100 de lei, plus alţi 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere.

Indicatori de performanţă impuşi de ANRE includ termene de emitere a ofertei de furnizare, de răspuns la plângerile consumatorilor privind factura de energie electrică sau privind reluarea furnizării în cazul deconectării de la plată.

Termenele impuse furnizorilor

Aşadar, ANRE stabileşte că furnizorul de energie electrică are ca termen de emitere a ofertei de furnizare 15 zile lucrătoare, iar în cazul în care nu îl respectă, clientul are dreptul să ceară despăgubirea de 100 de lei, plus cei 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere.

Aceeaşi sancţiune se aplică şi în cazul în care termenul de răspuns la plângerea consumatorului final privind factura de energie electrică depăşeşte 5 zile lucrătoare. Termenul de comunicare către operatorul de reţea a solicitării de reluare a furnizării energiei eletrice pentru un loc de consum deconectat pentru neplată a fost stabilit de ANRE la 4 ore. De asemenea, termenul de răspuns la plângerile consumatorului final privind deconectarea locurilor de consum pentru neplata facturii de energie electrică va fi de 5 zile lucrătoare de la primirea plângerii de către furnizor. Furnizorul are, totodată, termen de 10 zile lucrătoare pentru soluţionarea solicitării de modificare a tarifului reglementat de furnizare/a plângerilor privind schimbarea tarifului reglementat la energie electrică.

Termenul de răspuns la solicitările/plângerile consumatorului final, altele decât cele tratate explicit în standard va fi de 15 zile lucrătoare, respectiv 30 de zile, cu informarea în prealabil a consumatorului final în termenul iniţial de 15 zile lucrătoare.

Mai mult, termenele prevăzute în Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, în vigoare sunt tot de 15 zile lucrătoare.

Noua reglementare a fost emisă la începutul acestei luni, iar Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial din 15 februarie.