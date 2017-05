FOTO Auchan a deschis primul magazin de proximitate într-o benzinărie Petrom

Magazinul are program non-stop şi funcţionează în incinta staţiei Petrom de pe bulevardul Iuliu Maniu. Are o suprafaţă de 230 metri pătraţi şi are o ofertă de peste 4.300 de produse, de la alimente proaspete precum fructe, legume, carne, produse de patiserie şi brutărie preparate pe loc, până la articole nealimentare şi hrană pentru animale.

„Deschiderea acestui magazin reprezintă pentru noi materializarea unui concept care corespunde trendului în domeniu: vrem să transformăm oprirea la benzinărie într-o experienţă plăcută şi cât mai utilă, prin acoperirea unei plaje largi de servicii”, a declarat Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Downstream Oil.

Cei doi parteneri, OMV Petrom şi Auchan Retail plănuiesc ca, până la sfârşitul anului, în cadrul primei etape a parteneriatului, să deschidă 15 magazine MyAuchan în cadrul staţiilor Petrom din Bucureşti şi din ţară.

În cadrul parteneriatului, Auchan defineşte conceptul si gama de produse disponibile în magazine, în timp ce OMV Petrom pune la dispoziţie spaţiul şi asigură operarea magazinului prin intermediul dealerilor. Zona de case de marcat va fi comună atât pentru achiziţiile de carburanţi si servicii cât şi pentru magazinul MyAuchan.