DOCUMENT Ce recomandări au avut oficialii Comisiei Europene ca România să rămână pe linia de plutire. Cum i-a sfidat ministrul de Finanţe Ionuţ Mişa

România nu intenţionează să acţioneze după cum a recomandat Comisia, care a lansat în 2016 pentru ţara noastră o procedură de „deviaţie semnificativă”, şi nu are ca priorităţi o ajustare structurală în acest an, planificând numai să ţină deficitul sub 3%. Ministrul de Finanţe Ionuţ Mişa a argumentat, potrivit Comisiei, că această recomandare a venit prea târziu în cursul anului, lăsând posibilităţi limitate pentru implementarea ajustării structurale recomandate. Comisia Europeană avertizează că majorările salariale din sectorul bugetar vor uRCA deficitul anului 2018 la un nivel superior ţintei de 3%, posibil la chiar peste 4% din PIB.

De asemenea, ministrul de Finanţe a susţinut că cei de la Comisia Europeană nu cunosc legislaţia europeană, în ceea ce priveşte derogarea pe care ar fi trebuit să o ceară România pentru aplicarea split TVA. Ministrul a pus la îndoială nevoia pentru o derogare, susţine CE, argumentând că Comisia nu are „informaţiile precise” în ceea ce priveşte măsura.

Misiunea Comisiei Europene a venit în România în perioada 26-27 septembrie, la întâlniri participând ministrul Finanţelor Ionuţ Mişa, guvernatorul Băncii Naţionale Mugur Isărescu, membri ai Consiliului Fiscal din România şi membri ai comisiilor bugetare din Parlament. Scopul misiunii a fost de a afla detalii despre acţiunile fiscale plănuite de autorităţile române, pentru a creşte vizibilitatea riscurilor fiscale şi pentru a încuraja conformitatea cu Planul de Stabilitate şi Creştere. Misiunea a abordat, de asemenea, evoluţia şi execuţia bugetară din 2017.

Raport Comisia Europeană