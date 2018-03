În prezent, Bulgaria este ţara care deţine preşedinţia prin rotaţie a UE. Autorităţile de la Sofia au propus pe agenda UE o temă extrem de importantă, cea a accelerării reformelor şi a îmbunătăţirii drumului european pe care îl au de parcurs ţările din Balcanii de Vest.

În contrapartidă, România ar putea să pregătească două mari cărţi în perspectiva preluării, în anul 2019, a preşedinţiei prin rotaţie a Comisiei Europene. Unu: putem fi o garanţie pentru securitatea energetică a acestei regiuni. Doi: putem contribui în mod esenţial la consolidarea prosperităţii economice a celei mai sărace ţări din Europa – Republica Moldova. De ce aceste teme? Pentru că Bruxelles trebuie să fie determinat să îşi îndrepte atenţia spre problematica Europei de Est.

Este foarte clar că între Bruxelles şi Estul Europei trebuie create noi punţi care să astupe falia creată în ultimii ani. România ar putea juca acest rol, de mediator. Între Bruxelles pe de-o parte şi Varşovia şi Bratislava pe de altă parte există un singur mare subiect asupra căruia există un consens. Şi anume, consecinţele negative pe care le-ar avea Nord Stream 2 asupra fluxului de gaze şi securităţii energetice din Europa de Est.

În 2014, după anexarea Crimeii, Comisia Europeană a efectuat o serie de teste de stres, din care a reieşit faptul că Europa de Est are o securitate energetică vulnerabilă. De ce? Pentru că ţările de-aici se alimentează cu gaze naturale dintr-o singură sursă de import: Rusia. Bruxelles a propus, atunci, o listă de aproape două sute de Proiecte de Interes Comun pentru a ceşte gradul de interconexiuni între ţările din Europa de Est şi pentru a diversifica sursele de import, orientându-se spre resursele de gaze naturale dinspre Marea Caspică. Asta ar aduce, pe de-o parte, concurenţă pe piaţă, un preţ corect pentru resursă şi, pe de altă parte, creşterea securităţii energetice.

Astăzi, când se vorbeşte despre Nord Stream 2, trebuie să ştim un lucru foarte clar. În prezent, Centrul şi Estul Europei sunt alimentate prin două trasee importante: gazoductul Yamal, care traversează Belarus şi Polonia şi gazoductele care pornesc din Rusia şi trec prin Ucraina şi Slovacia. Aceste state, pe lângă faptul că se alimentează cu gaz rusesc, constituie şi rute de tranzit spre pieţele din Vestul Europei. Iar securitatea lor energetică este garantată, în mare, doar de acest lucru.

Nord Stream 2 nu va aduce neapărat un volum foarte mare de gaze naturale în Germania, dar va avea un alt scop. Conectându-se cu viitorul gazoduct EUGAL şi cu OPAL, Gazprom va bloca pur şi simplu accesul ţărilor din Europa de Est la competitorii gazului rusesc. În timp ce aceste ţări vor fi izolate, Vestul Europei se va bucura din plin de diversificarea resurselor de alimentare.

Comisarul european pentru Energie Arias Canete şi-a reafirmat sprijinul pentru gazoductul BRUA, în cadrul unei conferinţe organizată de PPE şi la care au luat parte reprezentanţii mai multor companii producătoare de energie din România.

Când am analizat la Comisie proiectul, am văzut ca avem o traiectorie ce depinde de o singura sursa de import. Am dorit ca fiecare ţara sa aibă acces la cel puţin 3 furnizori. Ne-am dat seama, apoi, că nu aveam acces şi la fluxurile inverse.

Am văzut in Europa de Est ca nu sunt legături suficiente pentru ca acea zona depindea de Rusia. Pe fluxurile inverse trebuie sa acoperim toate sursele. Trebuie sa avem şi România - Bulgaria, România - Serbia... Am avut şedinţe separate pe interconectivitate. O piaţa interconectata este una competitiva.

În mor cert, trebuie sa avem siguranţa furnizării. De aceea am aprobat regulamentul privind siguranţa furnizării de gaze şi colaboram cu SOG ca sa putem aplica diverse politici. Crearea unei interconexiuni înseamnă un coşmar deoarece sunt foarte multe interese divergente. Dar asta se întâmpla peste tot.

Noi dorim sa nu fim dependenţi de o concentrare a gazelor ruseşti intr-un anumit teritoriu. Acest proiect trebuie sa fie sprijinit. Trebuie sa înţelegem ca suntem o uniune şi trebuie sa luptam pentru interesele comune ale uniunii.