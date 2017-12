Daea spune că a stabilizat piaţa: Preţurile o luaseră de înţepau şi tavanul

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat vineri că urmăreşte zilnic preţurile produselor alimentare, pentru că acestea "o luaseră de înţepau şi tavanul", apreciind că în prezent piaţa s-a stabilizat, iar "preţurile s-au potolit".

”S-au potolit. Am informaţii pe fiecare magazin în parte, le urmărim zilnic. Toate preţurile de la produsele principale nu au mai crescut. Absolut deloc. (...) Eu le urmăresc zilnic. Pe masa mea vin aceste informaţii în fiecare zi. (...) S-au potolit. Frica păzeşte via”, a afirmat Daea.

De la începutul lunii noiembrie, preţul ouălor a crescut chiar şi cu 50% în magazine, producătorii punând această situaţie pe seama unei scăderi a producţiei odată cu răcirea vremii, dar şi pe seama crizei de pe piaţa europeană.

În acest context, ministrul a afirmat că este vorba despre "un puseu pe piaţă", consecinţă a scandalului contaminării cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda, Franţa Belgia. Ministrul a argumentat atunci că, oferta fiind mai mică, "piaţa a reacţionat în mod natural".

Ulterior, însă, Daea a declarat că aşteaptă explicaţiile Consiliului Concurenţei privind creşterea preţurilor unor alimente, în special carne şi ouă, Ministerul Agriculturii negăsind niciun factor care să justifice aceste scumpiri.

"Aştept de la Consiliul Concurenţei raportul privind preţurile. Ei sunt cu rapoartele, dânşii culeg, dânşii caută, dânşii au responsabilitatea. Important este că am stabilizat piaţa, pentru că o luaseră preţurile de înţepau şi tavanul. Preţurile s-au potolit. Noi avem informaţii pe fiecare magazin în parte, le puteţi vedea. Le urmăresc zilnic, pentru că avem acest interes şi această dorinţă — şi am pe masa mea aceste informaţii în fiecare zi. Toate preţurile de la produsele principale nu au mai crescut absolut deloc. S-au potolit, pentru că frica păzeşte via", a precizat ministrul Agriculturii, întrebat dacă are vreun răspuns din partea Consiliului Concurenţei în privinţa analizei pe preţurile produselor alimentare.

Daea a adăugat că autoritatea de concurenţă încă lucrează la acest raport şi le oferă libertatea de timp astfel încât "să nu greşească", dar "nu aşteaptă doi ani".