Angajaţii români vor depune prima declaraţie de venit în cadrul noului sistem de impozitare până pe 1 mai 2019

1 mai 2019 este termenul la care angajaţii români vor depune prima declaraţie de venit în cadrul noului sistem de impozitare. Pentru ca acest lucru să se întâmple, sistemul de impozitare trebuie să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018, potrivit Digi 24.



„Angajatorul astăzi reţine la sursă obligaţia angajatului. În noul sistem nu va mai exista această reţinere la sursă. Cel care realizează venit, e venitul lui, îl va folosi până se naşte obligaţia de plată către Fisc, în folosul personal, dar va trebuie să aibă în vedere că în luna mai e scadenţa. În luna mai va trebui să facă acea declaraţie fiscală în care se vor înregistra atât veniturile cât şi drepturile lui care decurg. Nu neapărat vor avea o sarcină de plată în luna mai”, a spus ministrul.



Toate acestea se vor lămuri abia după ajustarea impozitului datorat statului prin nişte deduceri fiscale a căror listă abia acum se face.



„Deductibilităţile legate de familiile cu copii în funcţie de nivelul de venituri realizate, la aceasta se adaugă deductibilităţile în legătură cu abonamentele la reţelele de sănătate. Costuri privind educaţia, cheltuielile pe care le are o gospodărie în legătură cu îmbunătăţirea confortului locuinţei. Donaţiile, sponsorizările ONG-urilor cu scopuri caritabile, a unităţilor de cultură”, a adăugat ministrul.



Ce se întâmplă cu oamenii care nu vor înţelege că trebuie să economisească bani tot anul pentru impozit? Pentru ei vor exista consultanţi fiscali, care să-i îndrume cum să completeze declaraţia, pe care o vor şi depune la ANAF.



„Pe un calcul grosier, noi am spus ca daca sunt 7,5 milioane de gospodării în România şi un consultant fiscal ar putea să asiste 200 de de gospodării în medie am ajuns la 35.000 de consultanţi fiscali”, a precizat ministrul.



Ministrul de Finanţe a dat asigurări că nu se vor înghesui cinci milioane de angajaţi la ghişee ca să plătească, pentru că va fi pus la punct un sistem online.