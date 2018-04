Aeroporturi Bucureşti a impus restricţii pentru aeronavele care aterizează pe Otopeni

Este vorba de aeronavele B747-200/300/400, a căror operare a fost restricţionată până la remedierea unor zone marginale ale pistei, transmite CNAB într-un răspuns oferit „Adevărul”.

În data de 30 martie, o bucată din pista de pe Otopeni s-a desprins în timpul decolării unei aeronave a operatorului israelian EL AL. „S-a produs o exfoliere a stratului asfaltic foarte subţire pe zona marginală a pistei, lângă acostament, la decolarea unui avion B747-400, exfoliere datorată jetului motorului exterior”, explică CNAB. Compania dă însă asigurări că „acest tip de exfoliere nu a afectat nici siguranţa avionului, nici a pasagerilor”.

CNAB susţine că a efectuat lucrări de reparaţii prioritizând axul pistei, pentru a nu afecta traficul aeronavelor, în timp ce zonele marginale au rămas nereparate.

Până în acest moment, s-a înlocuit aproximativ 80% din suprafaţa portantă a pistei Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti

„Pista 08R-26L are o structură rutieră rigidă cu o grosime a dalelor de beton de ciment de minumum 40 cm, peste care, în anul 1994, s-a aşternut o îmbrăcăminte asfaltică. Ca o măsură de întreţinere, pentru a menţine caracteristicile necesare circulaţiei aeronavelor, s-a realizat, în timp, un covor asfaltic foarte subţire, turnat la rece. Odată cu degradarea acestui strat foarte subţire, începând cu anul 2011, au fost demarate lucrări de înlocuire a îmbrăcăminţii asfaltice. Având în vedere că lucrările s-au desfăşurat fără afectarea traficului, acestea au fost prioritizate, începând cu axul pistei către zonele marginale. Până în acest moment, s-a înlocuit aproximativ 80% din suprafaţa portantă a pistei”, arată Aeroporturi Bucureşti. În acest an, CNAB are programată continuarea lucrărilor de înlocuire a straturilor asfaltice şi pe zonele marginale ale pistei.

ONG-urile reclamau că nu sunt luate măsuri

Răspunsul Aeroporturi Bucureşti vine după ce ONG-urile au reclamat că nu sunt luate măsuri, deşi CNAB a fost somată să impună restricţii de operare a traficului aerian pe Aeroportul Otopeni. Mai exact, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a cerut conducerii Aeroporturi Bucureşti să impună restricţii de operare a traficului aerian pe Otopeni pentru avioanele mari. Astfel, pe acest aeroport ar fi trebuit să nu mai opereze aeronave de tipul Boeing 757, 767, Airbus A300, A310, Boeing 747, 777, 787, Airbus A330, A340, A350, Boeing 747-8 şi Airbus A380. Solicitarea a venit după ce AACR a realizat o inspecţie pe Aeroportul Henri Coandă.

Asociaţia Pro Infrastructura a arătat, însă, la începutul acestei luni, că în continuare aterizau aeronave mari pe pista aeroportului. Asociaţia a şi semnalat cazul aeronavei EL AL care a decolat de pe aeroportul Henri Coandă şi a dislocat o parte din pistă, astfel că timp de o oră celelalte aeronave care trebuiau să decoleze au fost blocate la sol. CNAB a transmis, atunci, că s-a verificat suprafaţa pistei şi a fost eliminată problema, în timp ce traficul a fost redirecţionat către pista 08L, nefiind, astfel, afectat.

Lucrări majore de reparaţie

Aeroporturi Bucureşti au anunţat la începutul lunii aprilie că vor demara lucrări la cele două piste ale Aeroportului Henri Coandă, după ce recent au apărut numeroase incidente. Ele au început din data de 12 aprilie şi presupun repararea dalelor de beton degradate de la platforma 1 şi a căilor de rulare aferente; lucrări de întreţinere a stratului de uzură la căile de rulare, inclusiv aşternerea unui nou strat asfaltic; lucrări pentru operaţionalizarea balizajului luminos CAT III A la pista 2.