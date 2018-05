Şeful Ford: Nu suntem acolo unde am vrea să fim şi am spus asta Guvernului român. Autorităţile trebuie să îşi respecte angajamentele privind infrastructura

Ford a anunţat recent investiţii majore în fabrica sa din România: peste 200 de milioane de euro, crearea a 1.500 de locuri de muncă noi pentru muncitori români şi lansarea unui al doilea model produs în uzina din Craiova.

Într-un interviu acordat RFI, Ian Pearson, şi-a mărturisit angajamentul total faţă de uzina de la Craiova, dar a subliniat că autorităţile române trebuie să îşi respecte angajamentele, în special pe cele legate de dezvoltarea infrastructurii rutiere şi ferate. „Am vrea ca Guvernul român să spună clar care este planul său pentru viitor şi să se ţină de cuvânt”, a afirmat el, citat de News.ro.

Ian Pearson a spus, la RFI, că uzina din Craiova este în continuare foarte competitivă şi, întrebat de ce fabrica a avut o producţie anuală de doar o treime din ţinta propusă, de 250.000 de maşini pe an, el a explicat că numărul de maşini produse este determinat de piaţă, iar condiţiile pieţei nu au fost cele mai bune.

Legat de cele 1.500 de locuri de muncă ce urmează să fie create, CEO-ul Ford a spus că va fi o combinaţie de personal înalt specializat şi de angajaţi cu cunoştinţe de bază şi că va fi introdus un al treilea schimb, acum uzina funcţionând cu două schimburi, iar recrutările vor începe la finalul acestui an. „Toate aceste 1.500 de locuri de muncă vor fi atribuite cetăţenilor români. (...) E extraordinar să lucrezi cu ei. Sunt dispuşi să înveţe şi să se dezvolte. E excelent să lucrezi cu ei”, a afirmat Ian Pearson.

CEO-ul Ford a mai spus că în acest moment costul cu transportul este mai mare în România decât în cea mai mare parte a vestului Europei şi a transmis Guvernului român să îşi respect propriile angajamente.

„De când am venit în România, Ford a spus, ca de altfel toate companiile din sectorul auto, că dezvoltarea infrastructurii este importantă nu doar pentru afacerile din această ţară şi şi pentru atragerea de noi investitori. Există o diferenţă între promisiunile care au fost făcute (n.r. - de autorităţi) şi unde ne aflăm în acest moment. Nu suntem acolo unde am vrea să fim şi am spus asta clar Guvernului român. El s-a angajat la un plan clar de dezvoltare a infrastructurii, iar noi suntem în contact constant cu Executivul pentru a ne asigura că sunt respectate aceste termene. Mesajul din partea Ford, dar şi a celorlalte companii din sectorul auto este: noi ne respectăm anagajamentele pe care ni le-am asumat, autorităţile să îşi respecte şi ele propriile angajamente”, a declarat Pearson.

Întrebat dacă în contextul anunţării acestei investiţii majore în fabrica de la Craiova conducerea Ford a avut noi discuţii cu autorităţile române, el a spus că au existat discuţii şi că reprezentanţii companiei au subliniat că vor ca Guvernul să îşi respecte angajamentele legate de dezvoltarea infrastructurii, prioritare fiind şoselele de centură din jurul oraşelor Balş şi Slatina, ca parte a drumui expres dintre Craiova şi Piteşti.

„De asemenea, toţi reprezentanţii industriei auto aşteaptă cu nerăbdare ca autostrada dintre Piteşti şi Sibiu să fie gata la termen. La fel de importantă este şi calea ferată dintre Craiova şi Timişoara şi Craiova şi Calafat. (...) Orice companie are un plan de afaceri şi priveşte spre viitor. Stabilitatea şi predictibilitatea din partea Guvernului sunt lucruri importante pentru noi. Întotdeauna sunt schimbări, schimbarea este un lucru bun, dar am vrea ca Guvernul român să spună clar care este planul său pentru viitor şi să se ţină de cuvânt”, a adăugat CEO-ul Ford.