Saxo Bank: Cum să identifici o bulă. Va continua mania speculativă în jurul criptomonedelor?

În urma unui 2017 extrem de calm, echipa de strategie a Saxo Bank vede o piaţă plină de pericole potenţiale, pe măsură ce se consumă primul trimestru al lui 2018 şi imediat după aceea. De la normalizarea politicii băncilor centrale la creşterea aşteptărilor inflaţioniste, de la extinderea deficitului fiscal la corelaţiile între active: semnele unei bule sunt toate acolo.

Raportul Q1 al Saxo acoperă principalele clase de active ale băncii: FX, acţiuni, mărfuri, obligaţiuni, precum şi o serie de teme importante la nivel macro.

Comentând perspectiva financiară pe acest trimestru, Steen Jakobsen, economist şef şi CIO al Saxo Bank, a declarat: „Goana după randamente continuă, în timp ce strategii băncilor centrale, încurajaţi de incapacitatea continuă a politicienilor de a promova reforme reale, închid ochii şi speră să obţină cele mai bune rezultate. Pe măsură ce avansăm în primul trimestru al anului 2018, lumea va fi din nou plină de speranţă, în mica noastră realitate preţioasă”.

Potrivit lui, bula cripto ar putea fi cea mai vizibilă şi uşor de identificat din cauza volatilităţii şi performanţelor ridicate observate în 2017, dar nu vă lăsaţi păcăliţi să credeţi că alte active nu sunt în teritoriul minat cu... bule. De fapt, anvergura unor pieţe bullish ar putea să ascundă cât de mult au derapat datele fundamentale ale acestor active.

„Nu pretindem că vom şti când vor exploda bulele actuale. Cu toate acestea, putem identifica unde există şi, în opinia noastră, există foarte multe în acest moment. Le vedem pe piaţa obligaţiunilor, în acţiuni, în fonduri de capital privat, în capital de risc, în imobile şi, desigur, în criptomonede (interesant, nu vedem niciun fel de bule în mărfuri...)”, mai arată el.

Va continua mania speculativă în jurul criptomonedelor?

2018 va fi un an de totul sau nimic pentru piaţa în creştere a cripto-activelor. Optimiştii cred că piaţa va trece de plafonul de 1 trilion de dolari (1.000 de miliarde de dolari, n.ed.), în timp ce pesimiştii prevăd o reglementare înăsprită sau chiar o interzicere completă a criptovalutelor, în condiţiile în care autorităţile monetare decid că „universul” este scăpat de sub control.

Jacob Pouncey, analist al criptomonedelor, a declarat: „Activele cripto se comportă ca acţiunile dot-com de la sfârşitul anilor ‘90. Ne aşteptăm ca mai multe companii să anunţe pivoţi blockchain înainte ca această fază speculativă să se încheie. Q1 2018 va aduce mai multe proiecte cripto pe piaţă, fiecare autodeclarându-se următoarea cripto-revoluţie. Acest lucru va genera doar speculaţii suplimentare pe această piaţă în transformare. În cazul în care spaţiul cripto este gata pentru un lider nou, Ethereum pare să fie unul dintre asseturile cu utilitate în lumea reală care depăşeşte funcţia sa standard. Acum, se procesează peste 1,25 milioane de tranzacţii zilnic şi zeci de miliarde de dolari în volum pe Ethereum”.

Bulele - o abordare tehnică

Mai mult decât o simplă metaforă, o bulă este o formă matematică distinctă în care creşterea super-exponenţială provoacă o abatere de la datele fundamentale şi apoi o corecţie puternică. Dintre toate conceptele care trebuie avute în atenţie în 2018, acesta este unul dintre cele mai importante.

Anders Nysteen, analist cantitativ la Saxo Bank, a spus: „Când analizăm o acţiune cu creştere rapidă, cum ar fi Amazon, preţul algoritmic corespunde unei linii drepte. Aceasta indică o creştere exponenţială a preţurilor, care este rapidă, dar nu extraordinară. În schimb, preţul Bitcoin a continuat să crească şi mai rapid în fiecare an începând cu anul 2015, într-o manieră super-exponenţială. În prezenţa unei bule, riscul de prăbuşire sau cel puţin al unei corecţii majore este crescut semnificativ. Avem o grămadă de teorii despre când şi cum apar şi evoluează bulele, dar nimic nu este sigur decât după explozie”.

FX - Valutele ţintesc şi ele o bulă în 2018

Cu un impuls puternic după un 2017 în care ne-am asumat riscuri extraordinare, anul acesta ar trebui să se dovedească dinamic, cu multe evenimente şi o volatilitate sporită.

John Hardy, şeful strategiei FX la Saxo Bank, a declarat: „Privind în perspectivă, vedem clar «cunoscute familiare», care sunt foarte probabil să perturbe - într-un anumit moment din 2018 -inerţia din 2017, fie că vorbim de primul trimestru, fie de a doua jumătate a anului. Un număr de indicatori arată un risc de creştere puternică a inflaţiei în prima jumătate a lui 2018. Deficitul bugetar al SUA a crescut în anul 2017 pentru al doilea an consecutiv şi ar trebui să se mărească agresiv în 2018, ca rezultat al deficitelor de finanţare generate de politica reformei fiscale grăbite a preşedintelui Donald Trump. Cu un posibil deficit de 1 trilion de dolari pentru anul 2018, cine va interveni pentru în finanţe când rezervele globale FX nu se vor construi aşa cum au făcut în trecut? Pieţele emergente şi valutele riscante s-ar putea bucura de o creştere mai mare pe fondul poveştii globale de creştere, dar vor apărea curente potrivnice dacă volatilitatea se va inflama, ceea ce reprezintă una dintre ipotezele noastre de bază. Singura cale pe care o întrevedem pentru saltul în forţă al dolarului american este dacă va apărea o criză reală de lichiditate - riscul „fat tail”. Acest risc se poate materializa doar dacă vom descoperi că mult-analizatul risc de topire a pieţei globale va începe să-şi facă efectul”.

Acţiuni - Cel mai important an din 2008 încoace

Acţiunile pot atinge un maxim, cu sentimente excesive pe aproape toate fronturile, dar acest lucru nu înseamnă neapărat o bulă. Totuşi, este posibilă o corecţie iar investitorii ar trebui să urmărească preţul acţiunilor pentru semne de creştere super-exponenţială, odată cu politica băncilor centrale şi, desigur, inflaţia.

Peter Garnry, Head of Equity Strategy la Saxo Bank, a declarat: „Pentru primul trimestru, trebuie să admitem un ritm puternic al preţurilor şi aşteptări optimiste, împreună cu ceea ce va deveni probabil un sezon puternic de câştiguri. Acest lucru ne determină să credem că acţiunile pot creşte mai mult pe termen foarte scurt, dar că, în a doua jumătate a trimestrului I, datele macro vor începe să dezamăgească în raport cu aşteptările, determinând o corecţie a acţiunilor de peste 7%. Investitorii aşteaptă o creştere de aproape 20% a EBITDA pentru companiile S&P500 în acest an, lucru care nu a fost realizat din 1991 încoace. Speranţele sunt mari justificat, având în vedere sfârşitul anului 2017, dar volatilitatea scăzută implicită nu ar trebui să determine investitorii să renunţe - dimpotrivă. O eroare de politică în China sau în SUA este încă posibilă, iar inflaţia, fie ea sub sau peste ţintă, va fi cel mai important declanşator pe pieţele globale pentru 2018. Sentimentul este atât de exagerat încât investitorii nu pot decât să fie dezamăgiţi. Mulţi indicatori sunt crescuţi, adesea într-o măsură fără precedent, ceea ce sporeşte probabilitatea unui regres şi mai mare dacă datele macro vor dezamăgi”.

Mărfuri – Focus pe inflaţie, în timp ce taurii se adună la aur

Mărfurile, în general, beneficiază de o concentrare sporită asupra inflaţiei, pe măsură ce actualul ciclu de expansiune se îndreaptă către stadiul final, în care presiunile asupra preţurilor tind să se dezvolte. În condiţiile în care OPEC şi Rusia şi-au promis să menţină plafonul de producţie, cele trei întrebări-cheie care ar putea determina preţul petrolului în 2018 sunt răspunsul producţiei la preţuri mai ridicate (nu în ultimul rând din partea producătorilor de petrol din şisturi din SUA), posibile noi întreruperi la furnizare şi întărirea continuă a economiei globale.

Ole Hansen, şeful strategiei pe mărfuri la Saxo Bank, a declarat: „Dacă nu se vor produce niciun fel de crize geopolitice, recordul de poziţii de 1 miliard de tone de petrol deţinute de fonduri la începutul anului 2018 ar putea reprezenta o potenţială provocare pentru actualul trend ascendent. Având în vedere impactul asupra preţului petrolului provocat de o variaţie de câteva sute de mii de barili pe zi în schimbarea ofertei sau a cererii, vedem că riscul - în special în lunile următoare - a înclinat balanţa spre preţuri mai scăzute, ducând petrolul Brent spre întoarcerea la 60 $/baril. După ce ţinta noastră de 1.325 $ / uncia de aur de anul trecut a fost aproape atinsă, menţinem o perspectivă ascendentă asupra aurului în prima parte a lui 2018. Decizia din 13 decembrie a Comitetului Federal pentru Piaţa Deschisă şi acordul privind reforma fiscală din SUA au însemnat un nou prag de scădere pentru aur, în vreme ce noul trend de creştere a inflaţiei se transformă în vectorul de sprijin pentru creşterea preţului. Ideea noastră comercială pentru primul trimestru este poziţie long aur versus ţiţei WTI - favorizăm folosirea WTI faţă Brent, având în vedere costul mai scăzut pentru o poziţie short WTI”.

Obligaţiuni – orizont cu probleme

2017 a consemnat una dintre cele mai... plictisitoare pieţe de obligaţiuni din istoria recentă, volatilitatea odihnindu-se la niveluri minime record pe tot parcursul anului. Un flux continuu de date nefavorabile a creat contextul perfect ca randamentele obligaţiunilor să rămână la niveluri scăzute pentru segmentele de bază.

Simon Fasdal, Head of Fixed Income Trading la Saxo Bank, a spus: „Când vorbim de bule, ar trebui să reţinem că pieţele de obligaţiuni ar trece printr-un moment foarte dificil dacă ar trebui să facă faţă cu o creştere bruscă în randamentele americane şi mondiale la titluri pe 10 ani. Sunt, de asemenea, îngrijorat de faptul că, în condiţiile în care spaţiul de obligaţiuni din pieţele emergente şi piaţa de obligaţiuni corporative din pieţele dezvoltate au înregistrat o creştere semnificativă, piaţa primară a acestor obligaţiuni a scăzut din cauza reducerii reglementărilor de către bănci. Uitaţi-vă la randamentul obligaţiunilor Trezoreriei SUA pe zece ani, unde suntem la 2.57. Q1 este un moment bun să fim precauţi”.

Macro - bulele din imobiliare se extind peste tot, deci ce facem acum?

Cele mai riscante pieţe imobiliare pe care le vedem în prezent sunt Australia, Londra, Hong Kong, Suedia şi Norvegia. Toate aceste pieţe au aceleaşi caracteristici: preţurile locuinţelor sunt decuplate de la veniturile comunităţii locale, iar economia reală se confruntă cu tulburări legate de politica monetară, cum ar fi o creştere a creditării şi / sau un boom în sectorul construcţiilor.

Christopher Dembik, şeful analizei macro la Saxo Bank, a declarat: „În ciuda crizei financiare globale, preţurile imobiliare au continuat să crească în aceste cinci zone. Pe baza datelor BIS, din 2007, boom-ul a variat de la 45% în Londra şi suburbiile sale la peste 200% în Hong Kong. Pe termen lung, însă, cea mai riscantă piaţă este Norvegia. Lipsa inflaţiei, combinată cu gradul ridicat de îndatorare şi cu o rată ridicată de proprietari de locuinţe într-o economie cu datorii externe alarmante, înseamnă că o eventuală corecţie pe piaţa imobiliară va avea efecte profunde asupra economiei şi va opri creditarea şi creşterea economică. În economiile mari, îngrijorările investitorilor s-au concentrat în principal pe China, unde preţurile proprietăţilor s-au umflat masiv din cauza excesului de lichidităţi. Partea bună este faptul că primele măsuri ale guvernului de a reglementa mai bine piaţa imobiliară par să dea rezultate pentru prima dată din 2015: vânzările de locuinţe noi au scăzut. Este prea devreme pentru a trage concluzii şi evaluarea va depinde de obiectivele economice pe care guvernul chinez le va face publice în cadrul reuniunii parlamentare anuale din martie 2018”.