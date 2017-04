Ministrul Finanţelor neagă că se taie bani de la investiţii pentru protejarea deficitului

„Nu confirm acea teorie că cineva taie bani de la investiţii. Eu ştiu şi sunt convins că nu se realizează investiţii în România din lipsa de capacitate administrativă în legătură cu scrierea de proiecte, cu întocmirea de proiecte de investiţii, cu lipsa unei legislaţii coerente în materie de achiziţii publice, cu un sistem care blochează sistemul de achiziţii. Niciodată în execuţia bugetară nu am identificat un ordonator de credite care să spună că ar fi avut proiecte în derulare, ar fi putut să starteze nişte proiecte şi i-a lipsit plafonul de finanţare. Acest lucru se întâmplă la administraţia locală. E un paradox. Administraţia centrală nu are capacitate să facă proiecte, să le implementeze, şi are plafoane de cheltuieli pentru investiţii, administraţia locală s-a dovedit că are această capacitate, pentru că acolo vorbim de proiecte mai mici, cu dispersie pe toată ţara, are capacitate şi acolo este limită din punct de vedere al finanţării. Dar afirmaţia că cineva a tăiat banii de investiţii ca să protejeze deficitul este total incorectă", a explicat Viorel Ştefan într-un interviu pentru Digi24, potrivit Economica.net.

În primele două luni ale acestui an, Guvernul a investit 870 de milioane lei, de trei ori mai puţin decât cu un an înainte, când în ianuarie-februarie investiţiile s-au ridicat la 2,7 miliarde lei. Ca procent din PIB, cheltuielile pentru investiţii, atât din fonduri proprii, cât şi din fonduri europene, au fost de 0,11%, faţă de 0,4% din PIB anul trecut, potrivit datelor Finanţelor.

Ministrul Finanţelor susţinea anterior că statul ar fi avut investiţii mai consistente, în primul trimestru, dacă am fi avut vreme mai favorabilă în primele luni ale anului.

„Dacă nu ar fi fost un februarie cu viscol, cu Dunăre îngheţată, cu porturi închise, probabil că am fi avut investiţii mai consistente şi în trimestrul I, de aceea afirmaţia conform căreia 'cineva a tăiat fondurile de investiţii' este incorectă", a spus Ştefan, potrivit Capital.ro.

„Nu s-au realizat investiţii din cauza unor condiţii pe care le ştim cu toţii şi nu noi le-am stabilit, nici Guvernul nu putea să preîntâmpine evoluţiile climatice. Faţă de 3,8 (procent din PIB - n. r.) cât s-au făcut investiţii în anul 2016, anul acesta o să ne realizăm ţinta de 4,84% din PIB. Despre acest lucru vom vorbi în a doua jumătate a anului, când vom avea şi statisticile necesare”, a precizat acesta.

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, i-a cerut demisia ministrului Viorel Ştefan, susţinând că Guvernul a tăiat investiţiile în primul trimestru al anului, nu şi-a respectat angajamentele ca deficitul bugetar să rămână la 3% din PIB, dar şi pentru ”colectarea dezastruoasă din primele 3 luni”.