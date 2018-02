Piaţa de birouri din Bucureşti: Fiecare contract nou a generat cel puţin 130 de locuri de muncă

Astfel, cererea netă de spaţii de birouri (extinderi şi contracte noi) din Bucureşti a totalizat 171.000 metri pătraţi, în creştere cu 10% faţă de 2016, suprafaţa medie închiriată fiind de circa 1.300 metri pătraţi, ceea ce se traduce în circa 130 de locuri de muncă noi create de fiecare companie contractantă.

Cererea nouă a reprezentat 48% din totalul suprafeţei închiriate în 2017, care a depăşit 350.000 de metri pătraţi.

Suprafaţa medie de birouri închiriată de companii diferă în funcţie de subzonele din Bucureşti şi reflectă modul în care piaţa s-a polarizat din punct de vedere al profilului chiriaşilor.

Astfel, în zona Dimitrie Pompeiu, se înregistrează cea mai mare suprafaţă medie închiriată, peste 2.500 metri pătraţi, ceea ce înseamnă mai mult de 250 de angajaţi noi pentru fiecare din cele 13 companii care au contractat birouri în 2017 în această subpiaţă a Bucureştiului.

Peste 2.000 de metri pătraţi (2.095 mp) s-a închiriat în medie şi în zona de Sud, astfel că cele 7 companii care au ales această arie pentru a-şi deschide birouri vor crea fiecare cel puţin 200 de locuri de muncă noi.

Surprinzător pe piaţă este evoluţia tranzacţiilor din CBD, unde media din 2017 de 1.634 metri pătraţi, este mai mult decât dublul din 2016. În această zonă au fost încheiate 17 de contracte, reprezentând 16% din suprafaţa închiriată anul trecut, iar media angajărilor noi este de 160 de persoane. Tradiţional această zonă, din cauza disponibilităţii scăzute a spaţiilor, tranzacţia medie era mult mai redusă. În ultimele 18 luni, au fost livrate două proiecte importante în zonă, care au generat tranzacţii de dimeniuni mai mari.

În Floreasca-Barbu Văcărescu, media este de 1.464 metri pătraţi, fiind încheiate cele mai multe tranzacţii, respectiv 28 cu un total de 41.000 metri pătraţi. Zona a atras aproape un sfert din volumul cererii nete, fiind cea mai căutată pentru spaţii de birouri, cu 4.100 de locuri de muncă create, dacă fiecare contract ar însemna 150 de noi angajaţi .

Zonele de Centru-Vest şi de Vest au înregistrat tranzacţiii de peste 1.200 de metri pătraţi fiecare, cumulând 11%, respectiv 4% din cererea netă.

Cu un număr de 15 de tranzacţii şi o medie de 1.296 metri pătraţi, în zona Centru-Vest, noul pol de atracţie pentru dezvoltatorii de birouri, vor lucra încă 2.000 de angajaţi, câte 130 în fiecare contract nou în parte.

În toate celelalte subzone ale Bucureştiului, media tranzacţiilor coboară sub 1.000 de metri pătraţi, în Nord fiind atins minimul de 427 metri pătraţi.

”Faţă de 2016, vedem o creştere atât a suprafeţei medii închiriate de către companii, cât şi a numărului contractelor noi de închiriere de birouri. Aceasta a avut ca rezultat un nivel al cererii noi peste cel din 2016 şi, cel mai important, peste nivelul ofertei noi de birouri consemnat anul trecut, care s-a situat la 140.000 metri pătraţi. Pe subpieţe, nu vedem modificări semnificative ale suprafeţei medii închiriate faţă de anul anterior, însă având în vedere proiectele care urmează să fie livrate în 2018-2019, la finalul acestui an şi a anului viitor am putea fi martorii unor schimbări la nivelulul preferinţelor companiilor în ceea ce priveşte locaţia”, a declarat Marius Şcuta, National Director Head of Office Department and Tenant Representation JLL Romania.

Tranzacţia medie pe sub zone :