Eroarea secolului. Un belgian s-a trezit cu 2.000 de miliarde de euro în contul bancar

Pentru un timp scurt, Mahieux a crezut că este cel mai bogat om din lume. În data de 7 februarie, când şi-a consultat contul bancar, el a observat un transfer suprarealist în contul său, în sumă de 2.000 miliarde de euro. În acest moment, acesta ar fi cea mai mare avere din lume, cu mult peste a americanului Jeff Bezos, CEO al Amazon, a cărui bogăţie este estimată la peste o sută de miliarde de dolari.

Din nefericire pentru Mahieux, minunata surpriză a fost efemeră: el pare să fi fost victima unei fraude.

„Am subscris, acum ceva timp, pe un site care mi-a cerut detaliile cardului de credit. După ce am observat că m-a taxat în fiecare lună cu câte 34,90 euro, am vrut să-mi anulez abonamentul”, a spus Mahieux pentru televiziunea Ma Télé. El a menţionat apoi că IBAN-ul remitentului plăţii de 2.000 de miliarde de euro corespunde site-ului în cauză. De aceea, el a decis să avertizeze imediat departamentul de fraudă al sectorului bancar belgian. „Departamentul de fraudă nu mi-a putut da o explicaţie”, a declarat el pentru CNEWS Matin.

Astăzi, finanţele lui Mahieux sunt din nou la nivel normal. El şi-a schimbat contul. Conform publicaţiei Journal de la Meuse, situaţia a fost rezolvată vinerea trecută, când miile de miliarde de euro au zburat din contul lui Luc Mahieux, la fel de uşor cum au intrat, fără alte explicaţii.

Cu toate acestea, belgianul continuă să primească solicitări din toate părţile. „Când am postat informaţiile pe Facebook, am primit multe cereri de la prieteni şi de la persoane pe care nici măcar nu le ştiam. Deşi se spune că este o greşeală, concetăţenii din Dinant continuă să creadă că am aceşti bani!”, spune el.