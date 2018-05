De ce şi-a investit un miliardar jumătate din avere în aur

El a declarat într-un interviu, luni, că crede că preţurile la aur vor creşte, ajungând la 1.800 de dolari pe uncie, de la puţin peste 1.300 de dolari acum, în timp ce pieţele bursiere „supraevaluate” se vor prăbuşi.

„China nu se va opri din consum. Iar oamenii tind să se îndrepte către aur în timpul crizelor şi suntem plini de crize chiar acum”, a spus Sawiris. „Uită-te la Orientul Mijlociu şi la restul lumii, în condiţiile în care domnul (Donald, n.r.) Trump nu ajută”, a adăugat el.

Preşedintele Donald Trump îi ajută însă pe Sawiris într-un fel: dacă se va ajunge la un acord de pace cu Coreea de Nord, investiţiile egiptene de acolo ar putea da în cele din urmă rezultate. După zece ani de când aşteaptă să-şi repatrieze profiturile sale cu uşurinţă şi să-şi controleze compania de telefonie mobilă, al doilea cel mai bogat om din Egipt spune că un acord i-ar permite să îşi recâştige câte ceva din investiţiile sale.

„Eu încasez toate loviturile, sunt plătit într-o monedă care nu se schimbă foarte uşor, am investit o grămadă de bani şi am construit un hotel şi am făcut multe lucruri bune acolo”, a spus Sawiris, care a fondat primul operator de telecomunicaţii din Coreea de Nord, Koryolink. Costurile şi veniturile unităţii nord-coreene nu sunt incluse în prezent în situaţiile financiare ale societăţii mamă a lui Sawiris, Orascom Telecom Media & Technology Holding SAE.

Sawiris spune că a fost presat de-a lungul anilor de „fiecare guvern occidental din lume” pentru că este prezent în ţara lovită de sancţiuni internaţionale, datorate ameninţărilor sale nucleare. Dar, mai adaugă el, se consideră un „investitor de bună-credinţă”. Sfatul său pentru Donald Trump înainte de întâlnirea plănuită cu liderul nord-coreean Kim Jong Un: Să nu-l agaseze şi să promită prosperitate în schimbul concesiilor asupra energiei nucleare.

O întâlnire reuşită între Kim şi preşedintele sud-coreean, Moon Jae-In, i-a permis săptămâna trecută lui Trump să plănuiească o întâlnire cu liderul nord-coreean pentru a discuta programele sale privind armele nucleare şi rachetele balistice. Data şi locul nu au fost stabilite. Un acord - evaziv timp de aproape şapte decenii - ar deschide uşa pentru Sawiris pentru a-şi restabili investiţiile de acolo şi, eventual, pentru a face unele noi.

„Eu cunosc poporul nord-coreean. Ei sunt foarte mândri, nu vor ceda sub ameninţări şi agresiune. Voi doar zâmbiţi, vorbiţi şi staţi jos şi ei vor veni”, a spus el.

Sawiris, fiul lui Onsi Sawiris, care a înfiinţat Orascom Construction, şi-a construit un nume prin investiţii în sectorul telecomunicaţiilor din Egipt şi pe pieţele mai puţin populare, inclusiv Irak, Pakistan, Coreea de Nord şi Bangladesh. De asemenea, el a cumpărat compania italiană Wind Telecomunicazioni înainte de a o uni, împreună cu o serie de active de telecomunicaţii, cu compania Veon Ltd. în 2011.

De atunci, Sawiris şi-a diversificat investiţiile în sectorul financiar prin achiziţionarea băncii egiptene de investiţii Beltone Financial Holding şi prin încercarea de a cumpăra CI Capital Holding pentru a crea cea mai mare bancă de investiţii din Egipt. Oferta lui a fost blocată. De asemenea, el s-a extins în minerit, devenind, împreună cu familia sa, cel mai mare investitor din acest sector prin participaţii la Evolution Mining, Endeavor Mining Corporation şi La Mancha Resources Inc.

„Trebuia să o conving pe mama de la început”, a spus Sawiris pentru Bloomberg. „A fost o investiţie foarte bună pentru mine. Recent, mi-am vândut o parte din acţiunile Evolution pentru că vreau să investesc acum în America Latină şi Europa de Est”, a precizat el.

El provine dintr-o familie de investitori. Nassef Sawiris, cel mai tânăr frate al lui Naguib şi cel mai bogat om din Egipt, este cel mai mare acţionar şi director executiv al producătorului de îngrăşăminte OCI NV. De asemenea, el este cel mai mare acţionar al companiei de consultanţă şi inginerie Orascom Construction Ltd. El şi-a repoziţionat companiile în afara Egiptului după o dispută fiscală cu guvernul Frăţiei Musulmane în 2013.

Sawiris a afirmat că viziunea sa asupra Arabiei Saudite a fost afectată negativ de o represiune a corupţiei care a condus la arestarea unor prinţi şi miliardari de renume, în noiembrie anul trecut. Autorităţile trebuie să se asigure că există stat de drept, ordine şi transparenţă, a spus el.

Mai degrabă, Sawiris acordă prioritate investiţională patriei sale după un program de reformă susţinut de Fondul Monetar Internaţional, care a început în 2016. Prin ridicarea tuturor restricţiilor asupra monedei şi subvenţionării, a fost sporită încrederea investitorilor în economia celei mai populate ţări din lumea arabă.

El mai planifică un debut investiţional în piaţa imobiliară din Egipt, „în plină expansiune”, în acest an, după ce a angajat un consultant care a spus că cererea este puternică, alungând preocupările privind un balon al pieţei.

„În familia mea investim foarte mult acum, pentru că vedem oportunităţile”, a spus el. „Nu este patriotism sau publicitate sau ceva de genul asta”, a mai precizat Sawiris.