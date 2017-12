STUDIU Românii cheltuie până la 500 de lei pe cadourile achiziţionate online de Crăciun

27,7% dintre cei intervievaţi nu ar depăşi pragul de 300 de lei, în timp ce 20,3% dintre cei ce au răspuns chestionarului ar aloca chiar şi mai mult de 600 lei pentru coşul de cumpărături online.

În luna cadourilor, doamnele ar opta pentru articolele de sezon precum geci, cizme şi paltoane. La mare căutare sunt şi rochiile de ocazie, genţile cât şi articolele pentru cei mici. Bărbaţii ar opta pentru pantofii sport, jeans, cămăşi sau ceasuri sau alte accesorii.

„Luna decembrie este în top trei cele mai importante perioade din an pentru noi, cu vânzări mai mari şi cu 20-25% faţă de alte luni. În fiecare an, ne propunem să venim cu oferte şi produse noi, care să îndeplinească aşteptările unui public de fashion online elitist. Pentru acest final de an, am făcut schimbări majore şi în ceea ce priveşte transportul şi returul produselor comandate pentru ca perioada de aşteptare a pachetelor să fie cât mai scurtă. De asemenea, departamentul de relaţii clienţi va lucra activ până pe 31 decembrie”, menţionează Raluca Radu, Country Manager Answear.ro.

De ce preferă românii magazinele online de fashion

Cele mai importante motive pentru care românii aleg ofertele magazinelor online de fashion sunt preţul, selecţia de produse şi originalitatea brandurilor.

În ceea ce priveşte frecvenţa de cumpărare, 52,1% dintre românii ce au răspuns chestionarului Answear.ro preferă să îşi facă cumpărăturile online an de an, preţurile fiind mult mai bune decât în magazinele tradiţionale. Pentru aproape 37% dintre respondenţi, cumpărăturile online sunt preferate doar atunci când găsesc produsele pe care le caută la preţuri foarte bune, în timp ce aproape 11,3% dintre aceştia recunosc că nu cumpără online foarte des.

Cele mai multe produse achiziţionate în luna decembrie sunt cadouri pentru familie, prieteni şi cei apropiaţi.

Cercetarea a fost realizată în luna decembrie 2017, pe un eşantion de 2.313 bărbaţi şi femei.