Peste 112.000 de salariaţi ar putea fi concediaţi din cauza noilor măsuri fiscale

Aproape 400.000 companii au înregistrat anul trecut venituri sub 0,5 milioane euro, în timp ce mai puţin de 20.000 firme au înregistrat venituri între 0,5 şi 1 milion euro, potrivit datelor publicate de MFP. Analiştii estimează că aproape 90% din totalul acestor firme vor fi afectate de această măsură.

„Cota unică de 1% aplicată cifrei de afaceri pentru companiile cu venituri sub 1 milion euro poate aduce o reducere a impozitelor plătite de aceste companii de aproximativ 631 milioane lei. Câştigă 27% dintre aceste firme, respectiv companiile cu venituri sub 0,5 milioane euro şi zero angajati, precum si firmele cu venituri intre 0,5-1 milioane euro şi profit brut peste 6,25%. Doar 3% dintre companii pierd, restul de 70% plătind un impozit identic. Totuşi, efectul final este mult mai mic, deoarece se pot pierdere aproape 112.153 locuri de muncă, deci aproximativ 2% din forţa de muncă angajată (din cauza dispariţiei interesului fiscal”, a declarat Iancu Guda, preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR).

O treime din angajaţi au salariul minim pe economie

Potrivit INS, aproximativ o treime din forţa de muncă angajată este plătită la nivelul salariului minim pe economie. Analiştii estimează că, între 34% - 47% din optimizarea fiscală este anulată de majorarea cheltuielilor privind forţa de muncă. O situaţie specială este a sectoarelor de activitate în care majorarea salariului minim pe economie va genera costuri superioare optimizării fiscale. Acestea sunt fabricarea produselor textile, a articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte (unde costurile cu salariile cresc de două ori peste nivelul optimizarii fiscale), industria alimentară şi a bauturilor şi domeniul transporturilor.

Probleme majore pot fi şi în comerţul cu amănuntul, unde majorarea cheltuielilor salariale anulează aproape în întregime optimizarea fiscală.

85% dintre agenţiile de turism nu mai pot face investiţii

Pe de altă parte, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a comunicat că peste 85% dintre agenţiile de turism vor fi afectate de impozitul pe cifra de afaceri, cea ce le poate determina să renunţe la investiţii

“La un milion de euro rulaj anual, cu un comision de 70.000, se scade TVA 19%, 13.000 de euro, se scad cheltuielile (de funcţionare, cu salariile, chiria, publicitatea) şi nu se ştie câţi bani mai rămân. Va putea o agenţie să plătească 10.000 de euro anual? Greu de crezut şi puţin probabil”, a spus Alin Burcea, preşedintele ANAT.

Potrivit acestuia, industria aşteaptă aprobarea, de către Guvern, a reglementărilor care să corecteze actuala situaţie a garantării pachetelor turistice sau elaborarea unor măsuri stimulatorii, cum ar fi reducerea TVA la 9% pentru marja agenţiilor, pe care ANAT o cere cu insistenţă de mai mulţi ani.