Legea salarizării ajunge, luni, în Parlament

Întrebat cât mai întârzie depunerea Legii salarizării unitare în Parlament, preşedintele Camerei Deputaţilor a spus: „Dar nu întârzie. Şi am stabilit să depunem luni”, spunea Liviu Dragnea săptămâna trecută.

Asta după ce legea a fost amânată deja de trei ori şi nici partidul nici Guvernul nu îşi asumă iniţierea acestui proiect. Ea a fost însă publicată pe site-ul PSD de două săptămâni.

„A fost foarte bine că a fost această perioadă, foarte mulţi oameni au început să înţeleagă ce este în acea lege şi ceea ce ne-a interesat şi m-a interesat, ca legea să intre în Parlament după ce cea mai mare parte din societate să înţeleagă ce este în ea”, a completat Liviu Dragnea, potrivit News.ro.

Nimeni nu se îngrămădeşte la amendamente

Şi deşi Dragnea spune că au fost depuse până acum 30 de amendamente, numai Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România (FSNPPC) a anunţat trimiterea unor modificări către comisiile parlamentare.

Nici ALDE, dar nici partidele din opoziţie nu au depus însă amendamente la această lege.

„O să primim, mă refer la toţi colegii mei, proiectul de lege, o să-l analizeze şi dacă o să dorească să facă anumite amendamente care sunt concordante cu spiritul proiectului de lege probabil că le vor face”, a spus preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

„Ar fi culmea să intrăm în acest joc neserios al PSD, să facem amendamente pe un proiect care este mutat de la unul la altul în interiorul PSD”, a precizat preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan.

„PNL va avea consultări cu federaţiile şi confederaţiile sindicale din domeniu. Vom analiza fiecare articol din lege, fiecare grilă şi vom anunţa ce măsuri luăm în acest domeniu. Aşteptăm ca legea să fie asumată de cineva. Guvernul dă din colţ în colţ şi nu-şi asumă legea, sunt foarte multe amânări. Aşteptăm ca proiectul să fie asumat şi apoi vom invita toate confederaţiile sindicale la consultări”, a declarat vicepreşedintele PNL Sulfina Barbu, fost ministru al Muncii.

„Haideţi să avem acest proiect în mod oficial şi cu siguranţă vom depune amendamente”, a spus şi deputatul USR Cristian Ghinea.

„În linie dreaptă”

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, tot săptămâna trecută, că proiectul Legii salarizării unitare este în linie dreaptă şi va fi depus la Parlament cât mai curând, ea neavând „niciun stres” că actul normativ nu va trece destul de repede de Legislativ.

„Legea este bună, nu este perfectă, aşa cum am spus de fiecare dată. Am şi spus că vor mai fi făcute probabil suficiente amendamente. Sigur că nu vrem să se modifice esenţa acestei legi. M-am uitat pe câteva dintre amendamentele care au sosit până acum pe adresa pe care noi am dat-o a Ministerului Muncii. În majoritatea cazurilor nu s-a citit legea pentru că altfel nu aveau cum să facă asemenea greşeli sau să pună astfel de întrebări. Pur şi simplu ei îşi includ vechimea în salariu de bază cum era până acum ori în această lege are vechimea în afara salariului de bază care se adună şi la ele se aplică sporurile. Din această cauză sunt mulţi care spun că le scad salariile, dar nu au făcut calculul bine”, a afirmat Olguţa Vasilescu, la Parlament.

Ministrul a ţinut să precizeze că proiectul legii salarizării unitare este „în linie dreaptă”, urmând să intre în vigoare la 1 iulie, aşa cum este specificat şi în programul de guvernare.