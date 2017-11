Cine profită şi cine pierde din impozitul de 1% pe cifra de afaceri

În prezent, firmele încadrate în categoria microîntreprinderi trebuie să aibă venituri din diferite activităţi, în afară de cele de consultanţă şi managament, de peste 80% din veniturile totale. Adică doar maxim 20% din venituri să vină din consultanţă şi management.

În acest sens, firmele care acum realizează majoritatea veniturilor exclusiv din consultanţă şi management nu se încadrează în acest procent de 20%, deci au de plătit 16% din profit.

În modificările pe care vrea Guvernul să le aducă la Codul Fiscal, procentul respectiv este eliminat, ceea ce înseamnă că şi firmele care se ocupă exclusiv de consultanţă şi management se vor putea încadra la microîntreprinderi şi vor plăti doar 1% din cifra de afaceri. Însă la acest tip de firme, profitul este cu puţin mai mic decât cifra de afaceri, întrucât costurile sunt mult mai mici decât la o firmă de producţie.

„În consultanţă, o firmă poate să aibă profit şi de 100%, dacă nu are cheltuieli. Atunci, în loc să plătească 16% impozit ca astăzi, va plăti 1%, dacă are afaceri până într-un milion de euro”, a explicat pentru „Adevărul” consultantul fiscal Gabriel Biriş.

Iancu Guda, preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) şi lector al Institutului Bancar Român (IBR), susţine că această cotă unică de 1% aplicată cifrei de afaceri pentru companiile cu venituri sub un milion de euro poate aduce o reducere a impozitelor plătite de aceste companii de aproximativ 631 milioane de lei. Potrivit lui, câştigă 27% dintre aceste firme, respectiv companiile cu venituri sub 0,5 milioane de euro şi zero angajaţi, precum şi firmele cu venituri între 0,5- un milion de euro şi profit brut peste 6,25%.

Cine pierde

Potrivit lui Iancu Guda, doar 3% dintre companii pierd, plătind un impozit mai mare, restul de 70% plătind un impozit identic. „Totuşi, efectul final este mult mai mic, deoarece se pot pierde aproape 112.153 locuri de muncă, deci aproximativ 2% din forţa de muncă angajată (din cauza dispariţiei interesului fiscal)”, declară Guda.

Gabriel Biriş consideră cel mai mare dezavantaj din implementarea acestor măsuri îl au investiţiile de tip greenfield. „Adică faci o fabrică şi când începi să produci, peste un an jumate – doi, tu, o firmă nouă, nu poţi să-ţi deduci cheltuielile făcute în perioada de investiţii, pentru că microîntreprinderile nu au cheltuieli, nu au pierdere fiscală. Şi asta practic închide România pentru investitorii mari, serioşi”, susţine consultantul.