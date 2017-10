Transporturile au un plan de redresare a Tarom. Cuc: Două aeronave au generat profit de 1,1 milioane dolari în doar 4 luni

Potrivit declaraţiilor făcute de ministrul Transporturilor Răzvan Cuc, în plenul Parlamentului, în doar patru luni de operare, cele două noi aeronave Boeing 737 achiziţionate de TAROM au generat deja un profit de aproape 1,1 milioane de dolari, iar deciziile comerciale luate în ultimul timp au generat o majorare progresivă a numărului de pasageri transportaţi lunar până la un plus de 4% în august 2017 faţă de august 2016.





"La începutul anului, am achiziţionat două aeronave Boeing 737 Seria 800 New Generation, cu o configuraţie de 189 de locuri. Aeronavele au fost preluate în leasing operaţional pentru o perioadă de 10 ani. „Sarmizegetusa” şi ”Marea Unire” sunt deja în uz. Acestea au intrat în operare în luna iunie şi au generat deja un profit de circa 1,1 milioane de dolari. Cu un consum redus de combustibil şi costuri de întreţinere reduse, cele două noi aeronave vor acoperi în timp pierderile cauzate de deciziile comerciale anterioare, cum ar fi scoaterea din uz a celor două Airbus-uri A310, fără a le înlocui imediat. Deciziile comerciale din acest an au generat o majorare progresivă a numărului de pasageri transportaţi lunar până la un plus de 4% în august 2017, faţă de august 2016. Acest rezultat nu este suficient, dar este un pas spre normalitate", a spus Cuc, citat de agerpres.ro, răspunzând acuzaţiilor aduse de către parlamentarii PNL şi USR care au semnat moţiunea simplă intitulată "Infrastructura de transport a României sub domnia intereselor PSD. Deziluzie, demagogie şi descurajare".

Pentru salvarea companiei trebuie implementat un plan de redresare

Răzvan Cuc a dat asigurări că are un plan concret pentru redresarea companiei, iar efectele politicilor comerciale ale actualei echipe de la TAROM vor fi vizibile începând cu sezonul de iarnă 2017-2018.

Potrivit acestuia, în prezent se analizează activitatea Direcţiei Comerciale din companie şi va fi demarat procesul de reorganizare, cu scopul creşterii performanţei.





"Încercăm să salvăm compania, suntem interesaţi să achiziţionăm şi aeronave de lung curier, aşa cum spuneam, şi să redeschidem rute importante precum China, Canada sau SUA. Anul 2017 este momentul "T zero" al companiei, moment de la care trebuie proiectate greşelile istorice care au fost făcute în toţi aceşti ani", a arătat ministrul.

Curtea de Conturi: Pierderile cumulate ale Tarom sunt de 2 miliarde lei

În ultimul său raport, Curtea de Conturi a arătat că pierderile reportate ale Tarom până în 2012, de 1,67 miliarde lei, s-au adâncit cu încă 545 milioane lei până la sfârşitul anului trecut.





„În perioada 2012-2016 societatea a realizat pierderi contabile în cuantum total de 545.339.980 lei, iar la finele exerciţiului financiar 2016 pierderea reportată preliminată a fost de 2.091.103.000 lei, astfel încât este puţin probabil ca în perioada următoare acţiunile TAROM să poată genera venituri din dividende, astfel încât să devină atractive pentru investitori”, consideră Curtea de Conturi.





Printre cauzele care au dus la acest rezultat dezastruos se numără insuficienta implicare a managerilor şi cheltuielile de exploatare.