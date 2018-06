Specialişti, despre Fondul Suveran de Investiţii: Profitul de la o companie va acoperi pierderea de la alta. Deficitul poate exploda anul viitor

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii şi Dezvoltare (FSDI), căruia i-au fost aduse modificări importante. De exemplu, capitalul social creşte de la 1,85 miliarde lei la 9 miliarde lei, iar numărul companiilor incluse ajunge la 33. USR şi PNL au anunţat că vor ataca legea la CCR.

Tănase Stamule explică însă faptul că există numeroase motive pentru care Fondul Suveran de Investiţii nu este bun acum. Printre motive se regăseşte faptul că în acest Fond sunt puse la un loc atât companii profitabile, cât şi „găuri negre” precum CFR, iar prin Fond s-ar putea acoperi pierderea unei companii cu profitul alteia. De asemenea, o parte din veniturile nefiscale ale statului veneau din dividendele acestor companii, astfel că, după ce companiile sunt mutate în Fond, statul se va trezi cu o gaură la venituri echivalentă cu circa 2-3% din PIB. Totodată, mai arată Stamule, statului îi va fi greu să găsească administratori competenţi.

Redăm mai jos postarea integrală a lui Tănase Stamule, în care explică toate aceste probleme:

„De ce nu e bun acum Fondul Suveran de Investiţii!!!

Formarea FSDI într-un context macroeconomic instabil precum cel de astăzi creşte o grămada de riscuri pentru România. Aş vrea să enumar câteva dintre ele aici:

1. Finanţarea Fondului se va face cel mai probabil din buffer-ul din trezorerie şi nu din privatizări sau vânzarea de pachete minoritare. Acestea necesită timp iar de bani e nevoie imediat. Relocarea din trezorerie a câtorva miliarde de lei şi transferarea lor la Fond va duce implicit la dispariţia unei sume mari de cash de pe piaţa inter-bancară şi implicit la creşterea ROBOR.

2. Astăzi România are cel mai mic buget raportat la PIB din toată Uniunea Europeană. Astfel doar 25% din tot ce se produce în România devine buget public ceea ce spune că avem pe undeva şi printre cele mai mici taxe din UE. Această situaţia mai era compensată prin veniturile nefiscale, respectiv 2-3% din PIB care erau de fapt dividentele de la companiile de stat. Dacă aceste companii trec la Fond deficitul poate exploda anul viitor. Anul asta oricum nu e timp.

3. Portofoliul de companii al Fondului este extrem de diferit. De la companii super profitabile precum Hidroelectrica la bombe cu ceas precum CFR sau Poşta Română. Amestecarea acestor active arată că nu există o strategie coerentă şi foarte probabil va trebui ca profitul de la o companie să acopere pierderea de la alta.

4. Multă lumea face o comparaţie cu Fondul Proprietatea. Din start acestea nu sunt comparabile. FP a primit pachete minoritare la companii foarte mari şi mai pe nicăieri nu a fost la decizie. În plus FP are ca misiune retragerea treptată din piaţă şi rambursarea acţionarilor în funcţie de ce aveau la Fond. Fondul Proprietatea probabil că va dispărea în câţiva ani pentru că nu mai are mult până să îşi atingă obiectivul.

5. Fondul Suveran se vrea un mijloc de finanţare al investiţiilor de stat prin parteneriate public-private. De fapt, principalii susţinători ai săi spun că fondul va înlocui treptat CNI, CNADR, etc. Acest lucru este foarte puţin probabil tocmai din cauza structurii nefericite a portofoliului şi din cauza faptului că banii, deşi administraţi privat, tot publici vor rămâne şi tot de Curtea de Conturi vor fi controlaţi. Dacă ne uităm la câte investiţii fac acum companiile de stat nu cred că va fi mare diferenţa în viitor.

6. Procedura de selecţie a administratorului este cea mai problematică treabă. La ce nivel scăzut de încredere are acest guvern e greu de crezut că are intenţii bune cu Fondul Suveran. Deşi există şi în alte ţări fonduri asemănătoare acestea sunt de multe ori puşculiţe pentru viitor sau structuri care să promoveze capitalul naţional în străinătate. Nu cred astăzi că avem suficienţi români competenţi care să vrea să lucreze cu PSD pentru a administra fondul eficient şi care să promoveze capitalul românesc cum nu cred de fapt că asta e scopul real. În ceea ce priveşte administratorii internaţionali, am mari dubii că vor găsi pe cineva în care să aibă încredere actualul guvern.

7. Crearea Fondului şi perspectiva creşterii deficitului va obliga guvernul să taie foarte mult din banii de investiţii publice. Aceştia teoretic vor trece într-o formă sau alta la fond. Nu ştiu dacă membrii majorităţii parlamentare îşi dau seama ce înseamnă asta şi în teritoriu. Deja anul trecut şi anul asta suntem pe minim ca investiţii publice, iar senzaţia mea este că nici pe viitor nu vom sta atât de bine.

În concluzie crearea Fondului Suveran (un nume foarte pervers) acum când suntem la 3% deficit şi când de abia ne gestionăm macroechilibrele economice este o idee foarte proastă şi arată de fapt disperarea PSD care nu poate livra niciun proiect concret populaţiei”.