Reprezintă sistemele semiautomate de depozitare soluţia optimă pentru companiile româneşti?

Companiile trebuie să-şi adapteze operaţiunile pentru a ţine pasul cu cererile consumatorilor. Dar adaptarea necesită investiţii. Şi cu marje de profit mai mici şi creşterea costurilor de personal, un echilibru trebuie să fie găsit.

Costurile de personal reprezinta cele mai mari alocări pentru majoritatea operaţiunilor de depozitare, iar un raport recent al DHL a inclus două statistici surprinzătoare:

· Doar 5% din depozitele curente sunt automatizate

· 80% au fost operate manual, fără automatizare

De asemenea, raportul a aratat pentru cele 5% care pretind a fi automatizate: “chiar şi mediile cele mai puternic automatizate aveau încă nevoie să angajeze persoane în funcţii cheie.”

Automatizarea în cadrul industriei de logistică a permis anumitor companii să ţină pasul cu cererea, dar automatizarea completă necesită investiţii serioase. Nu fiecare companie are nevoie de automatizare şi nu fiecare ţară este pregătită pentru ea.

AR PUTEA SEMI-AUTOMATIZAREA SĂ FIE SOLUŢIA?

Multe companii aşteaptă să vada ce se va intampla înainte de a se avânta pentru a investi într-un mediu complet automatizat.

Între timp, utilizează soluţii semi-automate, care sunt concepute pentru a reduce unele dintre sarcinile care folosesc intensiv forta de munca umana.

Exemple ale unor astfel de solutii semi-automatizate includ:

- Sistemele ”PalletShuttle”, care cresc capacitatea de stocare, reduc numarul operatorilor necesari, economisesc timp şi reduc costurile de operare

- Sistemele de Rafturi pe baze mobile, care au o siguranţă operaţională garantată la temperaturi de până la -30 ° C şi pot transporta încărcături de până la 24 de tone la înălţimi de până la 12 metri.

- Masinile automate cu depozitare pe verticala tip carusel

AUTOMATIZAREA COMPLETĂ SEMI-AUTOMATIZAREA Automatizarea completă necesită, de obicei, un plan foarte specific. Semi-automatizarea poate fi adaptata ulterior la o instalaţie existentă şi are un echilibru mai mare între folosirea oamenilor şi software-ului. Costuri ridicate - £8m nu este un buget nerealist pentru o clădire complet nouă. Presupune costuri mai reduse, mai uşor de implementat, mai flexibilă, riscuri reduse, putere sporită de returnare a investitiei. Este complet condusă de software (nebazându-se pe oameni la fel de mult cât pe software), iar dacă se defectează, întregul sistem se defectează. Semi-automatizarea este cel mai bun mod de a realiza o mai bună utilizare a spaţiului disponibil, pastrarea personalului şi dacă lucrurile nu funcţionează pe deplin, este mult mai uşor de optimizat. Poate dura până la 2 ani pentru a pune un sistem complet automatizat în funcţiune. Semi-automatizare este intr-un fel o soluţie manuală, care insa aduce si imbina elemente de automatizare. Sistemele semi-automate pot fi configurate astfel încât, pe viitor, şi dacă este necesar, clienţii să poată trece cu uşurinţă la un sistem complet automatizat.

Cristian Androne, National Sales Manager pentru Dexion (www.dexion.ro) în România spune că piaţa din România se află într-un stadiu foarte diferit de multe alte ţări europene.

Mulţi dintre clienţii noştri au experienţă puţină sau deloc în ceea ce priveşte soluţiile semiautomate şi, ca urmare, nu sunt siguri că pot avea încredere în sistemele comandate si operate electronic.

Acesta impresie se schimbă insa pe măsură ce afla despre sau văd sistemele de automatizare în functiune în altă parte. Cei care sunt în căutarea unei soluţii de viitor încep să realizeze ce diferenţă poate face pentru operaţiunile lor, iar unii dintre ei au început deja să investească în solutii semiautomatizate in special in Pallet Shuttle si in masini automate cu depozitare pe verticala.

Acest lucru a fost observat mai ales în ultimii doi ani.





CONCLUZIE

Automatizarea face parte acum din viaţa noastră de zi cu zi. De la casele de marcat cu auto-scanare din supermarket la plăţile automate în transportul public, am ajuns să acceptăm aceste evoluţii ca normă. Dar acestea sunt exemple mici, în comparaţie cu ceea ce ne aşteaptă. Un raport fascinant al DHL/Cisco subliniază posibilităţile pe care internetul obiectelor [IO] le aduce în sectorul logistic:

Un palet conectat la internet care poate spune proprietarul său locul şi starea de expediere. Un camion conectat care poate prezice în mod inteligent nevoile sale proprii de întreţinere. O lumină de stradă conectată poate sesiza prezenţa maşinilor şi poate trimite informaţii inteligente si utile, conducătorilor auto.

Cu toate acestea, există întotdeauna unele sarcini care nu pot fi automatizate: un cuvânt de ncurajare adresat unui coleg, o vorba de apreciere de la un manager, sau un efort suplimentar pentru un client. Dar pentru cele mai multe alte lucruri, în cazul în care este nevoie de viteză, de precizie, de analiză si de eficientizare, automatizarea, într-o anumită măsură, este aici pentru a rămâne o solutie si pentru viitor.

Pentru acele companii care nu doresc sau nu pot să facă tranziţia la automatizarea completă, semi-automatizarea sau automatizarea parţială poate face diferenţa.

Pentru a afla mai multe despre “Cum se comportă soluţiile semi-automate de stocare în Europa?” descărcaţi studiul realizat de către specialiştii în depozitare de la Dexion.