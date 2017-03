Combinatul Alro a înregistrat profit, după patru ani consecutivi de pierderi

În 2015, compania a avut o pierdere netă de 24 milioane de lei, în timp ce în 2014 pierderile au fost chiar mai mari, de 108 milioane de lei.

„Anul 2016, deşi a fost un an cu un climat macroeconomic instabil şi cu un nivel redus al preţului aluminiului la nivel internaţional, a reprezentat un an important în istoria Alro, fiind primul an cu profit după patru ani consecutivi de pierderi”, a declarat Marian Năstase, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro SA.

El spune că la stabilizarea companiei au contribuit atât finalizarea cu succes atât a investigaţiei Comisiei Europene, privind contractele Alro cu producătorul de electricitate Hidroelectrica cât şi implementarea schemei de exceptare, pentru marii consumatori de energie, de la plata unui procent de 85% din numărul de certificate verzi aferente cotei obligatorii.

Profitul net ajustat al Alro a fost de 101 milioane de lei, în 2016, comparativ cu 45 milioane de lei, în 2015. Cifra de afaceri a înregistrat o uşoară scădere, ajungând la 2,1 miliarde de lei, de la 2,3 miliarde de lei, în anul anterior.

În 2016, piaţa aluminiului a înregistrat o scădere a cotaţiilor, nivelul mediu al preţului aluminiului la Bursa de Metale de la Londra (LME) fiind, anul trecut, de 1.605 USD/tonă, comparativ cu 1.661 USD/tonă, în anul precedent.

Astfel, Alro a înregistrat un profit net de 67 milioane de lei si un nivel al EBITDA de 247 milioane de lei (faţă de o pierdere de 24 milioane de lei şi, respectiv un nivel al EBITDA de 224 milioane de lei în 2015).

În ceea ce priveşte Grupul Alro, profitul net a fost de 71,5 milioane de lei, faţă de o pierdere de 18 mii de lei în 2015. Grupul Alro a avut vânzări consolidate de 2,3 miliarde de lei, în 2016, faţă de 2,4 miliarde de lei, în 2015. Anul trecut, profitul net ajustat al Grupului s-a situat la 100 milioane de lei, în creştere faţă de 2015, când a atins 77 milioane de lei. Rezultatele operaţionale au fost constante în 2016, marja EBITDA a Grupului situându-se la 12,7%, comparativ cu 12,6%, nivel atins în 2015.

De asemenea, în 2016, Airbus, cel mai important producător de aeronave, a selecţionat Alro ca furnizor de aluminiu. Acordul a fost încheiat pe o perioadă de mai mulţi ani, începând cu 2017. Conform termenilor contractuali, Alro va furniza produse laminate plate din aluminiu pentru fabricarea aeronavelor.

Compania Alro este controlată de grupul cu capital rusesc Vimetco, prin Vimetco NV Amsterdam, care deţine 84,19% din acţiunile societăţii.

Producătorul de aluminiu este listat la Bursa de Valori Bucureşti (simbol ALR) şi are o valoare de piaţă de 1,013 miliard lei (225 milioane euro).