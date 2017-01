Chiriţoiu: CFR Marfă este un caz delicat şi riscă falimentul, dacă CE anulează ştergerea datoriilor de către stat

”Unde nu s-au făcut progrese este la CFR Marfă. Mi se pare un caz delicat pentru acest an. Ea spune că şi-a redus pierderile, că a ajuns chiar pe zero operaţional în unele luni. Dar e o companie care are un istoric dificil, are datorii mari şi, desigur, îi atârnă Sabia lui Damocles, are o Sabie a lui Damocles din partea Comisiei Europene, pentru că acum câţiva ani i s-au şters datoriile şi Comisia a înghiţit acest lucru, cu promisiunea că o privatizăm cumva”, a spus Chiriţoiu, într-o conferinţă de presă.

Compania a ratat privatizarea în 2013 şi a făcut noi datorii.

”E posibil să vină Comisia Europeană să spună că acea ştergere de datorii în vederea privatizării a fost un ajutor de stat ilegal care trebuie recuperat. Aşadar, i-am mai arunca companiei în spinare câteva sute de milioane cu dobânzi pe anii respectivi. Deci o situaţie proastă ar deveni catastrofală”, spuna afirmat Chiriţoiu.

Scenariul cel mai rău ar fi ca firma să intre în faliment, a subliniat oficialul.

În anul 2013, Comisia Europeană a fost de acord cu conversia datoriilor CFR Marfă în acţiuni.

Însă din cauză că procesul de privatizare nu a fost finalizat, Comisia Europeană ar putea declanşa o investigaţie privind măsurile de ajutor de stat acordate CFR Marfă.

La prima încercare de vânzare a societăţii, în anul 2005, CFR Marfă era evaluată la 1 miliard de euro, în timp ce la ultima încercare, în 2013, statul cerea doar 180 milioane euro.

CFR Marfă a avut pierderi în fiecare an din 2008 până în prezent, cel mai slab rezultat fiind înregistrat în 2009, cu o pierdere de 535 milioane lei. În 2015, afacerile companiei au scăzut cu 13%, până la 800 milioane lei, de la 918,8 milioane lei în 2014.

În 2015, CFR Marfă a înregistrat o cotă de piaţă de circa 57%, principalul său concurent fiind Grupul Feroviar Român (GFR), controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, care a încercat în 2013 să cumpere compania de stat.