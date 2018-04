Care sunt cele 14 start-up-uri româneşti care vor primi 1 milion de euro de la fondul de investiţii GapMinder

Start-up-urile au fost selectate dintr-un număr iniţial de peste 140 de aplicanţi. În urma unui proces riguros de evaluare, în semifinală au rămas 20 de start-up-uri care, în cadrul unui bootcamp, au beneficiat de workshop-uri de pitching, respectiv pitch deck design, dar şi de sesiuni one-to-one cu grupul de mentori, respectiv investitori.

Aceştia au desemnat apoi cele mai promiţătoare 14 start-up-uri din această rundă care au intrat în procesul de finalizare a investiţiei:

Apiary Book , o aplicaţie destinată apicultorilor din întreaga lume şi managementului eficient al stupilor, care are acum cel mai mare num ă r de utilizatori din întreaga lume;

AppSeed creează automat website-uri pentru cei care nu au experienţă de webdesign sau programare;

ChatX.ai este un widget pentru căutarea de produse online care foloseşte Machine Learning pentru procesarea vocii şi a imaginilor;

Connected Medical Devices , o soluţie IoT care include un dispozitiv hardware pentru îmbunătăţirea vieţii pacienţilor suferinzi de Alzheimer şi a familiilor acestora;

EngageApp este platformă care îşi propune să îmbunătăţească perfomanţa angajaţilor în corporaţii;

FINQware marketplace pentru furnizorii de servicii bancare, o platformă API pentru susţinerea trendului ”open banking”; este unpentru furnizorii de servicii bancare, o platformă API pentru susţinerea trendului ”open banking”;

ialoc a creat o soluţie eficientă pentru rezervări rapide şi gestionarea meselor din restaurante;

Medicai , o soluţie bazată pe Machine Learning, menită să ofere remote, oricărui pacient, o interpretare imagistică eficientă atât de către motorul de inteligenţă artificială cât şi din partea unui specialist;

MiioSmile este o aplicaţie de tip SaaS pentru specialiştii din sectorul stomatologic;

More Money este o platformă bazată pe inteligenţa artificială care oferă consultanţă privind serviciile financiare;

Orbiting Cubes a creat roboţi modulari auto-reconfigurabili;

Ride Safe , o platformă IoT şi o aplicaţie mobilă pentru siguranţa motocicliştilor;

TalentBrowse este o platformă de recrutare care vizează plasarea rapidă a candidaţilor recent intervievaţi;

WireFame este un instrument de vizualizare a prototipurilor concepute de arhitecţi care facilitează comunicarea cu dezvoltatorii imobiliari.

Cele 14 start-up-uri aflate în stadiul de prototip sau Minimum Viable Product vor beneficia de o primă rundă de investiţie din partea fondului GapMinder , în schimbul unei participaţii de 6% din companie. La sfârşitul programului de accelerare susţinut de partenerul Techcelerator, start-up-urile care au înregistrat un progres satisfăcător au şansa de a fi invitate la o a doua rundă de investiţie, de până la 75.000 euro, convertibilă în acţiuni.

„Selecţia finaliştilor din această rundă a fost destul de dificilă pentru că am văzut multe proiecte foarte bune, cu potenţial de creştere. Am încredere că aceste start-up-uri se vor impune rapid pe piaţă, mai ales că dispun de tot arsenalul de resurse pentru creştere: acces la un program foarte valoros de accelerare, practic un mini – MBA foarte aplicat, cu ajutorul echipei şi a mentorilor Techcelerator, dar şi finanţare consistentă prin GapMinder, în cazul de faţă cumulându-se peste 1 milion de euro”, a declarat Dan Mihăescu, partener fondator GapMinder.

Programul de accelerare, susţinut de partenerul Techcelerator, se derulează pe o perioadă de 10 săptămâni, atât în Bucureşti cât şi în Cluj-Napoca, cu sprijinul a peste 60 de mentori români şi străini. Techcelerator include sesiuni intensive de business coaching, mentorat, expertiză specifică în funcţie de industria startup-ului şi servicii de marketing. De asemenea, startup-urile vor avea acces la comunităţi internaţionale pentru scalare şi expunere în piaţa globală. La finalul programului de accelerare, start-up-urile respective îşi vor prezenta public business-urile în cadrul unui eveniment de tip DemoDay.

GapMinder este un fond de investiţii de capital de risc care vizează startup-uri inovatoare din România aflate în faza de seed, la prima rundă de investiţii sau în faza de pre-seed (accelerare). GapMinder urmăreşte să îşi aducă în portofoliu companii de tehnologie cu potenţial ridicat de expansiune internaţională, din domenii precum cele ale serviciilor IT şi software, securitate cibernetică, inteligenţă artificială, transformare digitală, soluţii IT pentru sănătate, FinTech etc. GapMinder este primul fond de capital de risc creat ca urmare a selecţiei derulate de Fondul European de Investiţii. Acesta este finanţat în majoritate prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, cu cofinanţare prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Techcelerator este un program de accelerare care se adresează startup-urilor româneşti de tehnologie. Cu sedii în Bucureşti şi Cluj-Napoca, două centre importante ale inovaţiei româneşti, Techcelerator este primul accelerator din România care alocă fonduri pentru dezvoltarea companiilor aflate în faza de (pre)accelerare. Susţinerea financiară este acordată prin intermediul parteneriatului exclusiv cu GapMinder, fondul de investiţii de capital de risc recent lansat în România. Sunt vizate companiile tinere inovatoare, care apreciază că au potenţial ridicat de dezvoltare şi extindere la nivel internaţional, din industrii în creştere, precum: software, securitate cibernetică, inteligenţă artificială, transformare digitală, soluţii IT pentru sănătate, AgTech, FinTech şi altele.