VIDEO Constantin Chiriac şi culisele neştiute ale Festivalului de Teatru de la Sibiu, la Adevărul LIVE, de la ora 12.00

Mikhail Baryshnikov, Robert Wilson şi Valery Fokin sunt trei dintre invitaţii de onoare la ediţia a XXIV-a a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

Spectacolele pe care aceştia le prezintă la FITS 2017 sunt: „Brodsky/Baryshnikov” - one-man-show cu Mihail Baryshnikov, „Prelegere despre nimic”/”Lecture on Nothing” - creat, regizat şi jucat de Robert Wilson şi „Al dumneavoastră Gogol”/„Yours, Gogol. The last monologue”, de: Nikolay Gogol, regia: Valery Fokin, The Alexandrinsky Theatre.