Oana Pellea, despre reacţiile pe care le-a stârnit participarea ei la proteste: Au venit colegi şi mi-au spus „Îmi vine să vomit când mă uit la tine“

„Mă întreabă foarte multă lume ce am de câştigat că ies în piaţă. În afară de faptul că mă plăteşte domnul Soros. Nu e vorba de ce am de câştigat, eu pot trăi altfel. Deci eu nu pot trai altfel. Vreau să vă spun că sunt colegi de-ai mei de teatru, ne ştim de 30 de ani, şi datorită lucrurilor pe care le spun pe Facebook, au venit şi mi-au spus Îmi vine să vomit când mă uit la tine’. ‘Te iubesc ca actriţa, dar atâta timp cât nu termini cu rahatul ala de Facebook, unde scrii numai tâmpenii’. Cum am ajuns aici, este un actor extraordinar, este un prieten pe care-l iubesc. Cum am ajuns aici, să fim atât de diferiţi?

Unii mai gândim şi încercăm să gândim cu capul nostru şi să vedem realitatea. Dacă te uiţi in mod real nu are nicio legatura cu ce se spune la televizor pe posturile pe care nu vreau să le mai spun. Cum să-i urăşti pe oameni? E ca şi cum am pierde a doua oară, a şaptea oară ţara asta. M-am gândit că este atât de minunată şi de frumoasă, încât trebuie poporul asta să plăteasca. Este ca şi cum nu am avea voie să trăim demni şi nu în minciună.

Eu atat m-am saturat de minciuna, oameni buni, si de marlanie si de mitocanie si de superioritate fara nicio baza. Atata cred in tara asta, a spus Oana Pellea.

"Problema mea este şi realmente, mă doare chestia asta, e prima dată acuma când m-am gândit că poate ar trebui sa plec din ţară. Este prima dată în viaţa mea. Şi iubesc tara asta.

Şi nu plec încă pentru că sper in oameni aşa. Şi nu vreau să cred că se reuşeşte să ni se pună căluş în gura, şi în suflet, şi in minte.

A zecea mia oară în tara asta, nu vreau”, a spus Oana Pellea la Targul de carte Gaudeamus”, a povestit Oana Pellea la lansarea cărţii lui Grigore Cartianu despre protestele de la începutul anului, potrivit aktual24.ro.

Te-ar putea interesa şi:

Oana Pellea, despre ultima apariţie a Stelei Popescu: „Mi se pare incredibil că nimeni din sală nu a înţeles că începuse să moară acolo, în faţa lor“