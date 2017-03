Ion Caramitru a fost ales preşedinte al Academiei Europene a Balcanilor

Iniţiatorul ambelor evenimente este cunoscutul dramaturg, romancier şi scenarist macedonean Jordan Plevnes (autor, printre altele, al piesei Chiril şi Metodiu, Who are you?!, prezentată în premieră absolută la TNB, în cadrul Festivalului Internaţional NETA din 2015), totodată fondator şi rector al Universităţii de Arte Audiovizuale (ESRA) din Skopje, prima universitate privată de arte audiovizuale din Macedonia.

Membrii fondatori ai noii Academii Europene a Balcanilor, reuniţi într-o primă şedinţă prezidată de Ion Caramitru, au adoptat, cu acest prilej, în data de 21 februarie 2017, un document-manifest al acestui for, intitulat Declaraţia de la Skopje, document semnat de o serie de personalităţi marcante ale lumii culturale contemporane din 10 ţări: Jasmila Zbanic, regizoare de film, Marina Finci pictor şi grafician, Gradimir Gojer autor, regizor de teatru şi poet, toţi din Bosnia Herţegovina, Nicolas Wieers, directorul Festivalului Balkan Trafik (Belgia), Jean-Patrick Connerade, profesor la Imperial College London, Marea Britanie, preşedintele Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere (EASAL), Jordan Plevnes, autor, Rector al Universităţii de Arte Audiovizuale (ESRA), membru al Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere, scriitorul Alexandre Prokopiev din Macedonia, Branislav Micunovic, fost ministru al Culturii din Muntenegru, Alek Popov, romancier şi Hristo Boytchev, dramaturg (Bulgaria), Atanasis Vistonitis, autor grec, Bashkin Shehu, scriitor şi Vaso Tole, compozitor, ambii din Albania, Ion Caramitru, fost ministru al Culturii din România, Svetlana Broz, autor şi regizor de film, director al Gariwo şi Vladislav Bajac, romancier şi poet, Geo poetika, Belgrad, Serbia.

Mesajul central al acestei Declaraţii:

”Ne apropiem de a şaisprezecea aniversare a Tratatului de la Roma, care a îndemnat popoarele libere să se reunească în jurul marelui proiect european. Ne amintim de celebra frază a lui Jean Monnet cu privire la nevoia de a reconstrui Uniunea Europeană pe o bază culturală. Acesta a fost obiectivul nostru din Skopje, când am reunit cercetători şi artişti reputaţi, reprezentând zece state din regiune pentru a înfiinţa Academia Europeană a Balcanilor. Academia Europeană de Ştiinţe, Arte şi Litere împreună cu Academia Europeană a Balcanilor susţin proiectul unei noi construcţii europene bazate pe valori umaniste şi culturale comune”.