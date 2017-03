„Artiştii pentru artişti“, o campanie de strângere de fonduri pentru actorii retraşi din activitate

Anul acesta Asociaţia Arte dell’Anima se implică în campania „Artiştii pentru Artişti”, program anual al UNITER. Teatrul Arte dell’Anima este un teatru independent care la rândul lui susţine tinerii artişti. În data de 1 aprilie 2017, orele 19:00, Teatrul Arte dell’Anima vă invită la o altă reprezentaţie a producţiei sale: „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale, în regia lui Florin Liţă. Toate încasările pentru acest spectacol ce se va juca sub semnul campaniei UNITER „Artiştii pentru Artişti” vor merge către campani.

Contul în care puteţi dona este contul campaniei „Artistii pentru artisti” - Fondul de Solidaritate Teatrală - cod IBAN RO40RZBR0000060007801286 deschis la Raiffeisen Bank, Agenţia Piaţa Amzei.

„O noapte furtunoasă” are ca punct de pornire gelozia lui Jupân Dumitrache. Această gelozie vine, desigur, la pachet cu felul atotştiutor de a face politică, dar şi de a-şi exercita meseria. Are un singur ţel de neschimbat: să-şi păstreze onoarea de familist. Chiriac, om bun la toate în casa sa, ştie cel mai bine să aibă grijă de această onoare. Spiridon, băiat de treabă, are grijă tot timpul de profitul său, chiar şi în situaţii „de viaţă şi de moarte”. Veta şi Ziţa, specific genului feminin, iubesc cu patos şi se consumă pentru amorul său: una că nu îl poate convinge pe Chiriac, cealaltă pentru o căsnicie eşuată şi posibilitatea mai redusă de a se recăsători.

Lumea lui Caragiale este şi lumea noastră. Nimic nu s-a schimbat chiar atât de mult. Mulţi ar fi tentaţi să spună că am depăşit epoca mahalalei şi a limbajului necivilizat, dar oare chiar este aşa? Un spectacol ce parcă oglindeşte viaţa de zi cu zi pe care o cunoaştem. Participă şi tu la ajutorarea artiştilor vârstnici sau aflaţi în dificultate. Cumpără un bilet şi ajută artiştii retraşi din activitate!

Distribuţie: Alexandru Banciu, Adrian Piciorea, Mircea-Alexandru Băluţă, Vlad Linţă, Voicu Aaniţei, Vlad Brumaru, Bianca Cuculici, Ana Creţu

Producţie: Teatrul Arte dell'Anima

Regie: Florin Liţă

Scenografie: Ioana Colceag