Actriţa Tamara Buciuceanu-Botez a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti şi Cheia Oraşului

„Evenimentul, care a avut loc acasă la marea artistă, a transformat o ceremonie solemnă într-o întâlnire de suflet, în care amintirile, poveştile de viaţă, necazurile şi bucuriile au ieşit la lumina. În Săptămâna Patimilor am fost în vizită la Doamna scenei româneşti, pentru a-mi exprima dragostea, aprecierea şi recunoştinţa şi pentru a transmite mesajul de respect din partea tuturor bucureştenilor şi de fapt a tuturor românilor. Sunt convinsă că întreaga Românie doreşte, prin acordarea acestui titlu, să facă o reverenţă în faţa unei Doamne care reprezintă pentru noi toţi un model. Profesionistă desăvârşită, un om demn şi discret, doamna Tamara Buciuceanu Botez reprezintă un reper pentru noi toţi, un exemplu de viaţă trăită demn, în slujba oamenilor şi a artelor”, a scris Primarul General Gabriela Firea pe pagina ei de Facebook.



„A fost o onoare pentru mine, ca Primar General, ca femeie şi ca om de cultură, să acord titlul de cetăţean de onoare, precum şi Cheia Oraşului, doamnei Tamara Buciuceanu Botez, care trebuie să ne fie tuturor un model demn de urmat”, a adăugat Firea.



Gabriela Firea a precizat că acest gest are dublă semnificaţie, pentru că Tamara Buciuceanu Botez s-a născut în Republica Moldova.



„Acest gest are dublă semnificaţie, mai ales că are loc chiar în anul în care aniversam 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, pentru că, aşa cum bine ştim cu toţii, doamna Tamara Buciuceanu Botez s-a născut dincolo de Prut. Trebuie să învăţăm să ne preţuim valorile, să le arătăm respect şi recunoştinţă, pentru că, prin numele lor, România îşi arată valoarea în lume”, a scris Firea.

Primarul General al Capitalei a citat-o pe actriţa Tamara Buciuceanu Botez spunând: „Sunt emoţionată că mi-aţi trecut pragul casei chiar în preajma sărbătorilor de Paşti. Distincţiile pe care mi le-aţi oferit mă onorează şi reprezintă pentru mine un gest deosebit de impresionant".



Firea a mai scris că în cadrul acestui eveniment, actriţa a rememorat perioada în care a fost refugiată, împreună cu familia sa, din Basarabia, la Iaşi, începuturile sale ca actriţă, precum şi rolurile pe care le-a interpretat pe parcursul carierei sale.



„Ştiu că va preocupaţi foarte mult de domeniul cultural al Bucureştiului şi este foarte important că actul artistic să fie susţinut financiar. Am înţeles că aţi suplimentat posturile în teatrele şi bugetele, ceea ce e mare lucru!", a mai citat-o Firea pe Tama Buciuceanu Botez.





Născută pe 10 august 1929, la Tighina, Republica Moldova, actriţa Tamara Buciuceanu-Botez este una dintre cele mai îndrăgite actriţe de teatru, film şi televiziune din România. Este supranumită „Doamna comediei româneşti", fiind una dintre figurile legendare ale teatrului de comedie.



Între 1948-1951 a frecventat Institutul de Teatru „Vasile Alecsandri" din Iaşi, însă în anul IV de studii s-a transferat la Bucureşti, la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, la clasa profesorului Ion Bălţăţeanu. A absolvit în 1952.



Actriţa jucat în peste 25 de filme, personajul său emblematic fiind profesoara Isoscel din seria „Liceenii". A mai apărut în filme precum „Nunta mută” a lui Horaţiu Mălăele, şi „Toată lumea din familia noastră” al lui Radu Jude.

De asemenea, artista a jucat pe scenele marilor teatre ale Capitalei precum: TNB, Bulandra, Giuleşti, Teatrul de Comedie. A avut roluri importante în spectacole precum „Coana Chiriţa", „Romeo şi Julieta la început de noiembrie", „Scaunele", „Cumetrele", „Doctor fără voie", „Nepotul", „Aşteptând la arlechin", „Domnişoara Nastasia" şi „Mamouret". Este apreciată şi pentru interprearea personajului VicaDelcă din piesa „Dimineaţă pierdută" după Gabriela Adameşteanu.



În televiziune, Tamara Buciuceanu-Botez este cunoscută pentru cupletele sale din programele de Revelion. TVR Media a lansat în 2006 DVD-ul „Tamara Buciuceanu" ce cuprinde o selecţie din apariţiile sale memorabile în programele de divertisment ale Televiziunii Române.