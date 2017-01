EXCLUSIV Scandal pe ziua lui Eminescu la Ministerul Culturii

Se apropie aniversarea zilei de naştere a lui Mihai Eminescu (15 ianuarie), decretată încă din anul 2010 drept Zi a Culturii Naţionale. Cu o săptămână înainte de sărbătoare, aceasta este deja umbrită de un scandal care implică bani publici, primul scandal din cultură pe 2017 şi primul datorat noii echipe instalate la sediul de pe Splaiul Unirii, condusă de pesedistul Ionuţ Vulpescu (fost ministru al Culturii între decembrie 2014 şi noiembrie 2015).



Vineri, echipa Ministerului Culturii a postat pe site-ul instituţiei un anunţ care a stârnit stupoare: se organizează un concurs pentru „proiecte şi acţiuni dedicate Zilei Culturii Naţionale, care se sărbătoreşte pe 15 ianuarie“, căruia i se alocă suma de 200.000 de lei, reprezentând o creştere de 80.000 de lei faţă de suma corespunzătoare alocată în urmă cu un an. „Solicitările se depun la Registratura Ministerului Culturii sau în format electronic, până pe 11 ianuarie 2017“.



Serverul MCIN, blocat



Niciun fel de criterii pentru selecţia acestor dosare, niciun fel de norme procedurale, niciun fel de justificare pentru că anunţul era făcut aşa „din scurt“, lăsând prea puţin timp depunerii proiectelor şi selecţiei acestora. Contactaţi de „Adevărul“, noii reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN) au dat din colţ în colţ. Miruna Fântânescu, consiliera ministrului Vulpescu, spune că s-a luat decizia acestui anunţ atunci când s-a observat că fosta echipă ministerială, condusă de Corina Şuteu, nu făcuse nimic în acest sens. Conform legii, Ministerul este obligat să organizeze concursul, aşa că mai bine mai târziu decât deloc.



La rândul său, Cristian Pelivan, noul responsabil de comunicare al MCIN, spune că nu ştie ce s-a întâmplat cu proiectele de anul trecut, pentru că este imposibilă scotocirea arhivei într-un timp atât de scurt. Nu-şi aminteşte nici cum s-a procedat acum doi ani, în timpul primului mandat al ministrului Vulpescu, pentru că el a venit atunci la minister din aprilie 2015. Declară, însă, că serverul Ministerului Culturii a fost blocat de solicitările de explicaţii, ceea ce arată că toate criticile au ajutat până la urmă la mediatizarea concursului, în puţinul timp existent. Cel mai probabil, numele câştigătorilor vor fi anunţate vineri, pentru că manifestările culturale trebuie să aibă loc în preajma zilei de 15 ianuarie.



Norme postate cu întârziere



În timpul după-amiezii de luni, Ministerul Culturii a postat pe site normele metodologice ale finanţării proiectelor şi o justificare în privinţa întârzierii acestora. În esenţă, cei de la Minister spun că le-au lucrat în weekend şi au luat decizia postării anunţului de vineri, fără aceste norme şi criterii (care-i privesc doar pe cei care jurizează), pentru a da posibilitatea operatorilor culturali să se gândească şi să îşi facă dosarele. Altfel, ar fi rămas doar două zile pentru depunerea dosarelor, ceea ce era foarte puţin.

„În data de 6 ianuarie 2017, la aproximativ 36 de ore de la învestirea Guvernului şi având la dispoziţie un timp foarte scurt, s-a hotărât alocarea sumei de 200 000 de lei pentru finanţarea unor proiecte dedicate acestui eveniment. S-a ajuns în această situaţie deoarece, la momentul preluării mandatului, noua conducere a Ministerului Culturii a constatat lipsa oricăror proiecte sau evenimente prin care să fie celebrată Ziua Culturii Naţionale“,

se arată pe site-ul instituţiei.



„O altă variantă luată în calcul a fost publicarea anunţului complet luni, 9 ianuarie 2017, ceea ce ar fi însemnat ca cei interesaţi de o astfel de finanţare să aibă la dispoziţie doar 2 zile pentru a depune proiectele, o sarcină imposibilă. În acest context, cele aproape trei zile în plus, respectiv vineri, sâmbătă şi duminică, pot fi decisive în vederea conturării unor proiecte de către operatorii culturali, iar luni, 9 ianuarie 2017, celor interesaţi să li se comunice criteriile necesare a fi îndeplinite, şi să se adapteze proiectele în funcţie de acestea“, explică reprezentanţii MCIN de ce „au pus căruţa înaintea boilor“.



Alexandrescu acuză „clientela de partid“



Contactat de „Adevărul“, fostul ministru al Culturii, actualmente senatorul USR Vlad Alexandrescu (foto dreapta), dezvăluie că el este cel care a organizat prima oară, acum un an, acest gen de concurs: „Am lansat anunţul la jumătatea lunii decembrie, cu data limită de 31 decembrie, iar anunţul câştigătorilor a fost făcut pe 8 ianuarie“. Totodată, Alexandrescu critică ceea ce consideră repesedizarea ministerului, spunând că trebuie să ne aşteptăm ca banii să meargă din nou spre „clientela de partid“: „Felul în care eu am gândit anul trecut acest concurs a fost cel al unei altfel de marcări a Zilei Culturii Naţionale, fără festivismul cu care ne obişnuise PSD-ul. Până atunci, nu existase concurs, ci se finanţau din pix proiecte ale clientelei PSD“.



În opinia senatorului Vlad Alexandrescu, concursul din 2016 s-a dorit „o oportunitate pentru cultura alternativă, pentru ca proiectele private, alternative, să capete vizibilitate naţională. Nu ca una din instituţiile finanţate deja de Ministerul Culturii, ca Ateneul sau Teatrul Naţional al lui Caramitru, să mai organizeze încă un concert sau spectacol de poezie pe banii statului cu acest prilej“. Alexandrescu spune că a intenţionat să dea „operatorilor culturali alternativi, artiştilor individuali, şansa să se manifeste, să se exprime la nivel naţional cu această ocazie“.



Ziua Culturii, prilej de „împăiere“

„Ziua Culturii Naţionale nu trebuie să fie un prilej de clasicizare şi împăiere“, în opinia senatorului, care reaminteşte că „Eminescu nu a fost o instituţie, nu a fost finanţat de stat, ba chiar ar fi murit de foame, dacă nu ar fi primit bani de la Maiorescu“.

Proiectele alese anul trecut s-au desfăşurat în preajma zilei de 15 ianuarie 2016, dar, din păcate, „Şuteu a distrus site-ul cel vechi, unde existau tabele cu numele operatorilor culturali şi sumele alocate“ (s-a dorit finanţarea a 7 proiecte, dar nu au fost valabile decât 5).



Conform News.ro, câştigătorii de anul trecut au fost: "Lansarea Anului Cultural «Martha Bibescu 130»", finanţat cu 20.000 lei, "Între reuşită şi încercare. Respingere şi apropiere în cultura naţională", finanţat cu 19.050 de lei, "Terapie socială prin teatru contemporan", finanţat cu 18.000 de lei, "Monumente Uitate: Castele şi conace revitalizate", finanţat cu 19.875 de lei, şi spectacolul de teatru în spaţii neconvenţionale "România 2050", finanţat cu 10.000 de lei.