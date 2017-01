Maramureşul seduce cu sunete lumea academică internaţională

Vizualul evenimentului The Deep Sound of Maramures

Organizat de Centrul Cultural Social din Viseu, Asociaţia AsCult din Baia Mare, CFF Vişeu de Sus şi Asociaţia Vasile Tomoiagă, proiectul propune o abordare hibridă interdisciplinară, fiind un mod insolit de prezentare a unor studii academice: selectate dintr-o infinită plajă a posibilelor zgomote naturale, sunetele capătă înţelesuri noi, găsindu-şi un loc inedit în cea mai accesibilă zonă a ariei acustice, muzica. Prezentat în premieră la Haga, apreciat la Paris şi, la finalul anului trecut, într-o transmisie duplex între Baia Mare şi Sociology State University din New York, proiectul The Deep Sound of Maramures este, în egală măsură, o provocare pentru lumea muzicală, adăugând legende şi o reinterpretare inedită celui mai pur stil electro contemporan.



Concertul va fi disponibil online publicului larg sâmbătă, 28 ianuarie, începând de la ora 18.00, pe patru platforme diferite: youtube.com, Live.ly (musical.ly), Facebook Live şi Snapchat Live Stories.



Proiect de promovare regională prin cultură, transmisia „The Deep Sound of Maramures” din 28 ianuarie va fi gazduită de CFF Vişeul de Sus, un eveniment organizat de Centrul Cultural Social, AsCult - Asociaţia pentru Cultură şi Civilizatie şi Asociaţia Vasile Tomoiagă. Concertul, un concept nou, interdisciplinar, care combină multiple elemente, de la spectacolul audiovizual, la secvenţe de film documentar, muzică electro experimentală şi o cercetare etno-antropologică despre cultura veche maramureşeană, include intervenţii ale unor iluştri artişti etnologi, printre care ilustrul instrumentist Ştefan Andreica, din Vişeul de sus, şi dansatorii “Ansamblul Maramureşului”, condus de doctor Anuţa Pop. Evenimentul va avea loc în incinta CFF Viseu de Sus, unde poate fi găsită faimoasa mocăniţă din Valea Vişeului, una dintre cele mai importante valori culturale şi tehnice naţionale, fiind vorba de ultima locomotivă cu abur din lume care circulă pe o cale ferată forestieră. Mocăniţa a funcţionat fără întrerupere începând din 1932, anul în care a fost inaugurată şina, o linie cu ecartament îngust, făcută după modelul austro-ungar.

Antropologul Peter Gate, compozitor şi muzician experimentalist, autor al unui proiect muzical unic, şi-a asumat misiunea de a promova conceptul de cultură experimentală, o formulă bazată pe creativitate şi valoare. Îl secundează Ştefan Andreica, instrumentist născut în Vişeu, un virtuoz al muzicii tradiţionale curate, specialist în câteva instrumentele de suflat, de la taragot şi fluier, până la flaut sau saxofon. Ştefan Andreica, faimos pentru valoarea autentică a muzicii sale, a fost aplaudat, de-a lungul timpului, în Ucraina, Franţa sau Italia. Dincolo de sunetul tradiţional, Ştefan Andreica este un artist cu o uriaşă deschidere către muzică contemporană, adaugând un viguros filon etno celor mai sofisticate acorduri de jazz european sau experimentând cu succes cele mai pure secveţe ale muzicii de avangardă.

„Compoziţiile incluse pe albumul The Deep Sound of Maramures amestecă diverse dispoziţii audio, de la ambiental, la dancefloor trance, cu un traseu premeditat al fiecarei piese, care creşte în mod organic, pornind de la un sunet “găsit” în mediul său natural. Petru a înregistrat diverse sunete din natură, pe care le-a înglobat în fundaţia unei piese muzicale, refuzând insistent remixuri-urile specifice muzicii pop, unde printr-un sampling simplist pot fi construite piese uşor identificabile pentru urechea ascultătorului. Petru construieşte strat peste strat, Sunetul Profund al Maramureşului, un proiect care-i permite zonei să îşi cânte propria muzică, printr-o abordare antropologică şi etnografică”

The Deep Sound of Maramures – curs universitar la New York

Antropologia sunetului, un proiect amplu de cercetare condus de Petru Pap, a fost lansat în urmă cu cinci ani şi, între timp, a atras atenţia lumii academice, atât celei româneşti, cât şi celei internaţionale. Cercetarea a pornit de la studiul sunetului în general, în forma cea mai evoluată a plajei auditive, o bătaie într-un lemn, o crenguţă care se rupe şi alte structuri acustice considerate identitare, în măsura în care devin mentale dacă o comunitate este expusă la ele într-un interval considerabil de timp. Acest proiect de cercetare academică are nevoie şi de un vehicul de popularizare, o zonă care să se numească muzică şi să fie accesibil unui public larg, spune Petru Pap, prin urmare conferinţele care prezintă partea academică a proiectului sunt urmate de concerte. Ideea a fost suficient de apreciată încât să atragă atenţia comunităţii ştiinţifice internaţionale. Printre cei care s-au implicat în cercetările lui Petru Pap se numără profesorul Lee Blackstone, de la catedra de antropologie a Sociology State University din New York, care a inclus aceste cercetări în propriul studiu tematic şi, totodată, a lansat un curs cu acest nume, The Deep Sound of Maramures, la Universitatea din New York.



“Scriu despre munca lui Petru Pap, care este în egală măsură antropolog şi muzician experimentalist. L-am contactat pentru proiectul meu academic, intitulat “Viitorul trecutului este azi: O examinare sociologică a muzicii şi a identităţii româneşti”, iar Petru mi-a oferit o perspectivă unică asupra muzicii contemporane româneşti. Proiectul The Deep Sound of Maramures mi-a atras atenţia iniţial prin prezentările video disponibile online, care combină o estetică actuală, plină de geometrii neobişnuite generate pe calculator, cu secvenţe ale ruralului maramureşean. Misterul acestora a fost accentuat de muzică: atmosfera audio creată de Petru este însufleţită în ritmuri pulsante şi calme în acelaşi timp, elementele electronice se avântă în spaţiu şi în afara lui. Pianul acustic şi vocile din mediul rural maramureşean înnobilează o muzică menită să evoce un spirit particular: acela al legendarei regiuni a Maramureşului.

