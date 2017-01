Conacul Alexandrescu de la Guranda, estimat la 700.000 de euro, este scos la licitaţie de Artmark Historical Estate

Conacul Alexandrescu de la Guranda are un preţ de pornire de 300.000 de euro şi o estimare stabilită între 500.000 şi 700.000 de euro.



Imobilul a fost construit în 1905 la comanda soţilor Mihai şi Mathilde Alexandrescu, Mihai fiind un boieraş valah stabilit în Moldova la sfârşitul secolului al XIX-lea, către 1890, potrivit casei de licitaţie.



Moşia familiei Alexandrescu, aflată la 40 de kilometri de Botoşani şi 90 de Iaşi, a devenit nu doar reşedinţă, ci şi sursă de venit, domeniul fiind extins cu sute de hectare.



Construcţia principală a fost finalizată în 1905, proiectul fiind semnat de un arhitect veneţian. Imobilul împrumută din arhitectura tipică vremurilor, stilul neoromânesc fiind cel mai în vogă la cumpăna dintre secole.



Clădirea cu motive decorative, care îi oferă un aspect aparte, monumental, are ancadramente cu cărămizi, iar balcoanele sunt încadrate în lemn.



Moştenitoarea conacului a fost unica fiică a soţilor Alexandrescu, Yvonne (1890-1974), care avea să intre în marea familie Cantacuzino, căsătorindu-se cu Ion Cantacuzino (1888-1954), alături de care a avut o fiică, Claudina (născută 1914).



După exproprierile din cursul anului 1948, conacul a intrat în posesia statului comunist, care, din 1949, a instalat în conacul de la Guranda o unitate spitalicească. Din anii 2000, conacul areintrat în proprietatea familiei, prin moştenitorii săi.



Suprafaţă terenului este de 16,48 hectare, iar cea construită de 1.334 de metri pătraţi. Conacul are 23 de camere şi cinci băi, preţul pe metru pătrat fiind stabilit la 225 de euro. Imobilul beneficiază de anexe de 440 de metri pătraţi şi un lac pe o suprafaţă de două hectare.



Proprietatea poate avea destinaţie de castel de vânătoare, centru medical, centru social, complex multifuncţional, complex turistic, pensiune, reşedinţă bifamilială.