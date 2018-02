TEST DE CULTURĂ GENERALĂ Leoaică tânără, iubirea

1. Cine este autorul versurilor: „Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi/ şi ţi-aş săruta talpa piciorului,/ nu-i aşa că ai şchiopăta puţin, după aceea,/de teamă să nu-mi striveşti sărutul?“?

a. Mircea Dinescu.

b. Nichita Stănescu.

c. Ştefan Augustin Doinaş.



2. Care cuplu celebru s-a căsătorit de Valentine’s Day, aşa-numita zi a îndrăgostiţilor în tradiţia occidentală?

a. Benedict Cumberbatch şi Sophie Hunter.

b. Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas.

c. Jay-Z şi Beyoncé.



3. Ateneul Român a fost inaugurat pe data de...

a. 5 iulie 1911.

b. 14 februarie 1888.

c. 20 septembrie 1917.



4. Unitatea de măsură a rezistenţei electrice în sistemul internaţional este:

a. Joule.

b. Ohm.

c. Newton.



5. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 15 şi 12 este:

a. 60.

b. 30.

c. 90.

6. Care confesiune dintre următoarele enumerate nu aparţine Reformei religioase din secolulul

al XVI-lea?

a. Calvină.

b. Unitariană.

c. Scientologică.



7. Ce interpret a compus melodia „Ce bine că eşti“, pe versurile lui Nichita Stănescu?

a. Tudor Gheorghe.

b. Alexandru Andrieş.

c. Nicu Alifantis.



8. Câte perechi de coaste au, în mod normal, oamenii?

a. 10.

b. 12.

c. 14.



9. Un cuplu celebru şi-a petrecut luna de miere într-un hotel, protestând faţă de războiul din Vietnam printr-o serie de fotografii care promovau pacea.

E vorba de:

a. John Lennon şi Yoko Ono.

b. Joan Baez şi David Harris.

c. Bob şi Sara Dylan.



10. Melodia „All You Need is Love“ de la The Beatles, face parte din albumul:

a. „Let it be“.

b. „Yellow Submarine“.

c. „Magical Mystery Tour“.

11. Ce psiholog a ierarhizat într-o piramidă nevoile umane?

a. Sigmund Freud.

b. Jean Piaget.

c. Abraham Maslow.



12. Cine este autorul picturii „Femei la scăldat“?

a. Jean-Baptiste-Siméon Chardin.

b. Jean-Honoré Fragonard.

c. Jean-Baptiste Greuze.



13. Cu care dintre următoarele instrumente se măsoară viteza vântului?

a. Psihometrul.

b. Anemometrul.

c. Barometrul.



14. Ultima operă pentru pian compusă de Beethoven se mai numeşte şi:

a. „Concertul Imperial“.

b. „Für Elise“.

c. „Sonata lunii“.



15. Care dintre următoarele poezii de dragoste scrise de Mihai Eminescu i-a fost dedicată Veronicăi Micle:

a. „Pe lângă plopii fără soţ...“

b. „O, rămâi...“.

c. „Floare albastră“.



16. Édouard Manet a fost reprezentantul:

a. Dadaismului.

b. Impresionismului.

c. Suprarealismului.

17. Poezia „Până când nu te iubeam“ îi aparţine:

a. Mariei Tănase.

b. Lui Ion Pillat.

c. Lui Anton Pann.



18. Cine a câştigat, în 1999, locul I la Festivalul Mamaia cântând poemul „Ploaie în luna lui Marte“?

a. Nicu Alifantis.

b. Paula Seling.

c. Monica Anghel.



19. Care este capitala Sudanului?

a. Mbabane.

b. Khartoum.

c. Abuja.



20. Ce naţionalitate au locuitorii din oraşul portuar Suez?

a. Egipteană.

b. Israeliană.

c. Siriană.



21. Generalii Ney, Murat, Lannes, Junot, Juordan şi Bernadotte au fost în serviciul lui:

a. Ludovic al XIV-lea.

b. Napoleon Bonaparte.

c. Ludovic al XIII-lea.



22. Donald Trump este preşedintele Statelor Unite ale Americii cu numărul...

a. 40.

b. 48.

c. 45.