Români din umbră. Matila Ghyka, prinţul aventurier care a făcut ocolul pământului şi i-a învăţat proporţiile de aur pe Dali şi Le Corbusier

Mintea sclipitoare a lui Matila Ghyka, precum şi contribuţiile sale în artă şi chiar în arhitectură, nu sunt cunoscute de mulţi, iar dintre operele sale, doar câteva sunt traduse în română.

Preocupările lui Ghyka au vizat diplomaţia, ingineria, estetica, scriitura, matematica şi, la un moment dat, chiar marina românească, ţelul său fiind acela de a deveni un om al renaşterii, un creator care să cunoască cât mai mult din cât mai multe domenii.

Detalii despre viaţa lui Ghyka se regăsesc în cele două cărţi autobiografice „Popasuri ale tinereţii mele” şi „Fericit ca Ulise”, apărute la Curtea Veche sau reunite în volumul„Curcubeie”, apărut la editura Polirom, în 2015, dar şi în cercetările unor istorici precum Mihai Sorin Rădulescu sau Georgeta Filitti. De asemena, menţiuni cu privire la figura lui Matila se găsesc şi în scrierile unor personalităţi care au luat contact cu el, precum Mircea Eliade care a scris textul „La moartea lui Matila Ghyka”, în care filosoful religiilor vorbeşte despre el ca despre un om înzestrat „în prea multe direcţii”. De asemenea, Eliade mai vorbeşte despre Ghyka şi într-o scrisoare adresată lui Alexandru Rosetti, în care îl descrie ca un om original şi încântător.

Pe 13 septembrie 1881, se năştea, la Iaşi, Matila Ghyka, din mezalianţa dintre Matila Costiescu şi Maria Ghyca. Intelectual român care avea să facă ocolul lumii şi care avea să îşi lase amprenta în diverse domenii, de la diplomaţie, la estetică, la matematică, la istorie şi inginerie, a fost recunoscut şi admirat în special în străinătate, cu precădere în Statele Unite ale Americii. Pe tărâmurle natale, activitatea lui Ghyka va fi intensă în marina militară românească, în luptele din Primul Război Mondial, precum şi pe plan diplomatic.

Pe cât de mare a fost orizontul intelectual şi cultural pe care Matila a reuşit să îl cuprindă, pe atât de uitat era când şi-a dat sfârşitul în vara anului 1965.

Tatăl său, Matila Costiescu a luptat în Războiul de Independenţă în calitate de ofiţer, iar Maria Ghyca, mama sa, a fost nepoata ultimului domnitor al Moldovei înainte de Mica Unire (1859), Grigore al V-lea Ghica.

Căsătoria se spulberă rapid, cei doi divorţând la scurt timp după naşterea fiului lor care primeşte prenumele tatălui şi numele de familie al mamei a cărui scriere se explică prin faptul că aparţine ramurii moldoveneşti a familiei, „Ghica” fiind semnătura ramurii munteneşti.

Pe tânărul Matila îl va creşte mama sa, în casa bunicii copilului, Ecaterina Ghyka.

Volumul autobiografic al lui Ghyka, „Popasuri ale tinereţii mele” Foto:http://www.anticariat-unu.ro/

„Eram singurul copil la părinţi, divorţaţi pentru nepotrivire de caracter (se căsătoriseră la 21 de ani), curând după naşterea mea. Am petrecut astfel cu mama, bunica, unchii şi o matuşă – care nu s-a măritat ca să rămână cu maică-sa – primii zece ani ai copilariei propriu-zise, verile în casa de ţară de la Dumbrăveni, iernile şi primăverile în casa Balş din Iaşi, foarte spaţioasă, datând tot din primii ani ai secolului al XIX-lea, al cărei corp principal, rotunjit ca un turn, forma colţul străzii principale din Iaşi – strada Carol şi al uneia mai modeste, unde, peste drum de noi, erau frumoasele pajişti ale casei Ghica-Budeşti”, scrie Ghyka în însemnările sale.

În 1891, acesta pleacă împreună cu mama sa, la Paris, pentru a urma cursurile şcolii liceale „Sainte Anne”, din Saint Ouen, iar mai apoi, în 1895, pe cele ale Colegiului Maritim din Jersey, care îi facilitează primul contact cu matematica care va constitui punctul de plecare în elaborarea viitoarelor sale consideraţii asupra esteticii. Studiile tânărului Matila continuă cu admiterea, în1897, la Şcoala Navală Franceză (denumită şi Borda) din Brest, pentru ca mai apoi să se înscrie în marina franceză.

În timpul studiilor sale la Paris, Matila este adoptat şi primeşte titlul de prinţ de la fratele vitreg al mamei sale, Grigore Ghyka, care îşi pierduse unicul copil în 1896. Totuşi, tânărul Ghyka nu va trata acest titlu ca pe un element definitoriu al identităţii sale sesizând că nu este o recunoaştere a descendenţei sale, ci mai degrabă o decizie luată pentru păstrarea numelui.

După ce în 1899, se angajează în marina franceză, cu gradul de aspirant, primul grad de ofiţer, un an mai târziu, Matila este convins de Ministrul Afacerilor Externe din România din această perioadă, Ion Lahovari, să se orienteze spre tărâmurile natale, pentru a servi în marina militară română.

Astfel, la 1 octombrie 1900, Ghyka este repartizat la Constanţa, pe primul crucişător al marinei româneşti, Elisabeta, fabricat în 1888. Mai apoi, va fi detaşat la „Şcoala de Mine şi Torpile” a marinei militare româneşti.

Anul 1904 este anul în care Ghyka se reîntoarce la Paris pentru a urma cursurile Şcolii superioare de electricitate (École supérieure d'électricité), obţinând diploma de inginer electrician doar un an mai târziu datorită echivalării unor examene de la Şcoala Navală.

Aceasta este perioada în care Matila intră în schimburi de idei cu celebrul sociolog Gustave Le Bon, considerat părintele psihologiei sociale, dar mai ales cu matematicianul şi fizicianul Henri Poincaré cu care discută despre o interpretare al celui de-al doilea principiu al termodinamicii.

Gustave Le Bon, renumitul sociolog francez

Am fost extrem de bucuros. găsisem, urmând corect calea trasată de fizică şi de termodinamică, fara a introduce nici o ipoteză „vitalistă”, că există o diferenţă transcendentă între materia neorganizată şi cea organizată, cu alte cuvinte, un „test” matematic al transcendenţei Vieţii.”

Întors în ţară cu diploma de inginer electrician, ministrul de război Iacob N. Lahovari îl numeşte profesor de electricitate la şcoala de ofiţeri de marină din Constanţa. Un an mai târziu, Ghyka va fi numit şef al serviciului tehnic al marinei, recent înfiinţat, după ce acesta participă, alături de locotenentul Dan Zaharia, la o croazieră a principelui Ferdinand şi a principesei Maria, în timpul căreia l-au vizitat pe Marele Duce Aleksei Aleksandrovici, la Ialta.

Numele lui Matila Ghyka căpătase deja contururi pentru oamenii de stat ai teritoriului românesc care îl considerau un om de nădejde. Astfel, el ajunge să facă o călătorie în Persia, în calitate de ataşat militar, când regele Carol I decide să îi acorde şahului Persiei Mozaffar al-Din Shah Qajar, ordinul Steaua României, iar mai apoi una în Anglia, la ordinul comandorului Demetriade pentru recepţia a două nave britanice de la care trebuia să ridice o comandă de patru vedete torpiloare.

După aceste episoade, Ghyka începe să simtă o insuficienţă în ceea ce priveşte activitatea sa. Hotărăşte că rutina din cadrul flotei române nu îi prieşte, dorindu-şi să călătorească mai mult, astfel orientându-se către o carieră diplomatică. Cu acest gând, pleacă să îşi dea doctoratul la Bruxelles, unde profesor îi va fi Edmond Picard, omul căruia îi va datora interesul de mai târziu pentru estetică. Va obţine titlul de doctor în drept cu menţiunea magna cum laude, în 1909.

Va fi ataşat la Legaţia Română din Berlin, iar mai apoi se va transfera la legaţia română de la Londra, unde alături de Anton Bibescu, va redacta rapoartele lunare, ministrul Constantin G. Manu neştiind limba engleză, fiind, după cum relatează Matila Ghyka, „uitat zece ani în acel post”.

El mai povesteşte că guvernul de la Bucureşti era cel mai probabil uimit de aceste rapoarte, redactate când de el, într-o manieră conservatoare, când de Bibescu, într-una liberală, pentru că ilustrau puncte de vedere diametral opuse cu privire la activitatea de pe tărâmurile britanice.

În 1911, Anton Bibescu devine însărcinat cu afaceri al legaţiei, iar Ghyka profită de acest lucru, solicitând un concediu de un an de zile pentru a face o călătorie în jurul lumii, perioadă în care ajunge să lucreze şi slujbe mărunte, ocazionale. Printre acestea se numără şi figuraţia pentru un film de la Hollywood, despre Războiul de independenţă, slujbă plătită cu un dolar pe zi, episod despre care Ghyka povesteşte că era să îl coste un ochi.

Anton Bibescu

„Am luat parte la mai multe lupte; într-una, un cavaler al lui Washington şi-a descărcat pistolul (încărcat ochi) atât de aproape de faţa mea, că eram să pierd un ochi; o parte din pulberea nearsă mi-a însângerat obrazul drept şi am putut cădea firesc, făcând-o pe mortul şi refuzând pensula celui venit să picteze sângele pe morţii şi răniţii de pe câmpul de luptă”, scrie Ghyka în volumul „Popasuri ale tinereţii mele”.

Matila consemnează şi micile detalii ale democraţiei, cum ar fi tratamentul egal aplicat tuturor celor de pe platourile de filmare care primesc aceeaşi masă dimineaţa: „ un sandwich uriaş cu unt şi şuncă, o bucată de brânză şi o tartă cu prune, totul udat cu o ceaşcă de cafea cu lapte, servită de cele trei staruri feminine dintr-un camion anume”.

Ghyka a fost dominat de un spirit aventurier, spirit a cărui plăcere şi-o găsea nu în adrenalină, în dorinţa de senzaţii puternice, ci în dorinţa de a cunoaşte cât mai multe, de a pătrunde obiceiurile şi credinţele cât mai multor culturi, ajungând inclusiv în ţinuturile nipone.

„Acolo am intrat singur în parcul unde se găsea statuia şi privirile mi s-au oprit pe această inscripţie (în englezeşte): <<Străinule, oricine ai fi şi oricare ar fi credinţa ta, când vei pătrunde în acest sanctuar, aminteşte-ţi că ai călcat un pământ sfinţit prin rugăciuni imemoriale. Intri acum în Templul lui Buddha, Poarta Eternitatii. Intră aici cu respect.>> Arareori am simţit învăluindu-mă mai puternic o undă de credinţă decât atunci când am citit această inscripţie”, consemnează intelectualul.